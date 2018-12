Recrutare in IT&C: Pentru IT-isti, salariul nu este cel mai important. Cu ce beneficii ii atrag companiile

Stiri pe aceeasi tema

- Companii Piata de medicamente s-a majorat cu 11,3% in ultimele 12 luni, la 15 mld.lei; in total, in farmacii si spitale au fost distribuite 602 mil.cutii medicamente Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 16:05 39 Valoarea medicamentelor eliberate catre pacientii…

- Banci și Asigurari GfK: Aproape jumatate dintre romani intentioneaza sa contracteze un credit in urmatoarele sase luni Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 14:48 1 Aproape jumatate dintre romani (44%) intentioneaza sa contracteze un credit in urmatoarele sase luni, cel mai mare procent…

- Turneul “Rhapsodie Roumaine” se incheie in luna decembrie cu un concert pe 2 decembrie, la Paris, și pe 5 și 6 in Olanda, la Haga și, respectiv, Amsterdam. Concertul din Paris va avea loc la Palais Behague și face parte și din Sezonul Franța-Romania, deschis marți, 27 noiembrie, in prezența presedintilor…

- Școala va funcționa incepand cu toamna anului 2019 pentru elevii cu varste cuprinse intre 4 și 13 ani. Dosarele de admitere vor fi distribuite la intalnirea de sambata și pot fi solicitate și pe site-ul școlii la adresa http://britishschool-timisoara.ro/ro/ Intalniri specifice pe ani…

- Anual, Agenția Aerospațiala Americana (NASA) organizeaza un hackaton global pentru crearea de aplicații care sa aiba implicații atat pe Pamant, cat și in spațiu. Evenimentul se desfașoara in peste 200 de locații pe Glob, simultan pe 20 și 21 octombrie. In Romania, evenimentul se va desfașura in 4 orașe…

- Înființata în anul 2002, AHK România are un birou în București în care lucreazî 21 de angajați. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastra dinamica și inovativa și va sprijini companiile din…

- Impact Hub Bucharest, impreuna cu alte 4 Impact Hub-uri din Europa, lanseaza astazi un program internațional de accelerare de afaceri dedicat industriilor creative. Tinerii antreprenori sunt invitați sa iși inscrie ideile de business in platforma, urmand ca participanții selectați sa beneficieze de…

- BUCURESTI, 13 sept — Sputnik, Doina Crainic. Potrivit portalului salary.de, cea mai sigura cale catre un venit mare este educația academica. Studiul realizat de portalul german arata ca medicii, administratorii de conturi și managerii de fonduri se afla în topul lucratorilor cu cele…