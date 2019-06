Stiri pe aceeasi tema

- Suedezii de la IKEA au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei și al 431-lea in lume. Retailerul suedez…

- "Sa mergem impreuna", uniti in credinta! Este chemarea Papei Francisc pentru romani, in prima sa vizita in Romania. Iar milioane de credinciosi ii asculta chemarea. In aceste momente, la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti, Papa Francisc oficiaza liturghia, la fel cum a facut-o in urma cu exact 20…

- Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Maine, capitala Europei va fi…

- Jurnalista Libertatea Adriana Nedelea a vorbit, astazi, cu experții in domeniu despre fenomenele meteo extreme care amenința Capitala și o buna parte din țara, in perioada urmatoare. Aceștia au explicat de ce trebuie sa ne mai așteptam la fenomene meteo extreme, inclusiv tornade, și in cat timp poate…

- Directiva Omnibus va rezolva problema dublului standard al calitatii produselor in Uniunea Europeana, iar consumatorii romani vor avea produse similare cu cele din vestul Europei, a declarat, joi, ministrul Economiei, Niculae Badalau, prezent la conferinta "Ziua europeana a concurentei si a consumatorului".…