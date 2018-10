Recorduri de temperatură, stabilite sâmbătă în Franţa Noi recorduri de temperatura au fost stabilite sambata in Franta, in special cu o valoare de 27,2 grade Celsius inregistrata la Paris, unde nu a mai fost atat de cald in aceasta perioada a anului din 1921, a anuntat un specialist de la Meteo-France, citat de AFP.



Mai multe recorduri au fost inregistrate joi si vineri, iar ziua de sambata a adus alte valori ridicate, cu 27,1 grade Celsius la Nancy, 26,9 grade Celsius la Orleans si 26,3 grade Celsius la Calais, a dezvaluit Marion Pirat de la Meteo-France.



"Dincolo de data de 10 octombrie, nu am inregistrat niciodata temperaturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

