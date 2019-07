Recorduri de temperatură în Suedia şi Norvegia. Canicula se deplaseză spre nordul Europei In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national stabilit la Nesbyen in 1970, a anuntat serviciul national de meteorologie pe Twitter. SMHI a avertizat contra riscului de penurie de apa in august in 15 din cele 21 de comitate ale Suediei. Institutul meteorologic norvegian a mai declarat ca a constatat "nopti tropicale" in diferite zone din sudul tarii, ceea ce inseamna ca temperaturile nu au coborat sub 20 de grade Celsius in cursul noptii. In Suedia, de asemenea nordul tarii este lovit din plin de caldurile extreme, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile nordice înregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creând în unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP, citata de Agerpres.În nordul Norvegiei, Laksfors a înregistrat sâmbata…

- Tarile nordice inregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creand in unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP. In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national…

- Cu o temperatura de 40,5 grade Celsius masurata in vestul Germaniei, recordul absolut de caldura inregistrat in tara a fost depasit miercuri, a anuntat serviciul meteorologic german (DWD), potrivit AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de…

- Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile din mai multe tari sa declanseze cod rosu de canicula, relateaza AFP. In Franta, aproape toate regiunile sunt sub alerta de canicula. Un nou record de…

- Alerta de canicula in Romania si mai multe tari din centrul si vestul Europei, timp de trei zile. Temperaturile vor atinge 35 de grade Celsius, in timp ce temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Potrivit specialistilor, temperaturile vor creste incepand de duminica…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa anul 1947 s-a abatut luni asupra Europei, din cauza unui val de caldura ce provine din Sahara. Temperaturile maxime ar putea depași 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri.

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. Valul de caldura provine din Sahara si a determinat autoritatile…