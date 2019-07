Recorduri de caldura inregistrate, ieri, in Belgia, Olanda si Germania  

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat cea mai ridicata temperatura de cand exista astfel de masuratori, in contextul unui val de caldura care a cuprins vestul Europei, relateaza news.ro.Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste…

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Mai multe state europene, printre care Franta, Belgia, Germania si Olanda sunt afectate de un nou val de canicula, temperaturile depasind, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile…

- Indicele temperatura umezeala a atins si depasit usor pragul critic de 80 unitati in municipiul Baia Mare (80,2 valoare). Valoare temperatura 32 grade Celsius, valoare temperatura resimtita 38 grade Celsius. La ora 14.00 indicele temperatura umezeala are in Baia Mare valoarea de 80,3 unitati, Valoare…

- CCR: Legea privind aducerea in țara a rezervelor de aur, constituționala Curtea Constitutionala a respins astazi sesizarea PNL si USR asupra legii privind aducerea rezervelor de aur în tara. Liberalii au contestat în aprilie actul normativ initiat de parlamentari ai PSD, care vizeaza…

- CHIȘINAU, 26 iun – Sputnik. Un val de caldura fara precedent va lovi în aceste zile mai multe țari europene. Temperaturile vor urca chiar și pâna la 40 de grade, cele mai calde potrivit meteorologilor, vor fi zilele de joi și vineri. Canicula fara precedent în Franța Autoritațile…

- Exprimat in euro, pretul mediu al gazelor naturale pentru gospodarii in a doua jumatate a lui 2018 varia intre mai putin de cinci euro pentru 100 kWh in Ungaria si Romania (ambele cu 3,5 euro per 100 kWh) si pana la 12,2 euro per 100 kWh in Suedia. La nivelul UE, pretul mediu al gazelor naturale…

- Cand, intr-o frumoasa dimineața, milioane de barbați din multiple țari din jumatatea nordica a continentului african se trezesc cu un unic gand, acela de a se muta in Europa, sigur-sigur, extrem de sigur, nu poate fi vorba despre ceva pur intamplator. Iar daca nu este intamplator, haideți sa credem…