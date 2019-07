Recorduri de caldura in 2019: Din Europa pana la Polul Nord Anul 2019 este departe de a se incheia, insa a inregistrat canicule si recorduri de caldura din Europa si pana la Polul Nord, evenimente compatibile cu impactul incalzirii globale provocat de catre activitatile umane.



Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in pofida faptului ca oamenii de stiinta sunt adesea reticenti in a atribui modificarilor climatice vreun eveniment meteorologic extrem anume, relateaza AFP.



Cea mai calda luna iunie



Iunie 2019 a fost luna iunie cea mai calda inregistrata vreodata in lume, detronand astfel luna iunie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa se topește! Au fost doborate toate recordurile de temperatura in Germania, Belgia, Olanda, Franța și Marea Britanie. La Paris s-au inregistrat astazi peste 42 de grade Celsius, o premiera absoluta in istoria capitalei franceze.

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza astazi, in Europa Occidentala, relateaza AFP. Temperatura este atat de ridicata, incat metalul de pe unele poduri din Amsterdam si Haarlem isi modifica…

- Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale, pe fundalul valului de canicula care a cuprins mare parte din Europa, informeaza AFP si DPA. In Belgia, a fost inregistrata miercuri…

- Europa fierbe. Belgia, Olanda si Germania au trait cele mai fierbinti zile din istorie, iar ce e mai rau inca nu a venit. Belgia a declarat cod rosu de caldura pentru toata tara, o masura fara precedent. Iar in Olanda, este atat de cald incat pistele aeroportului din Amsterdam sunt udate permanent pentru…

- Recorduri de caldura inregistrate, ieri, in Belgia, Olanda si Germania Noi recorduri de caldura au fost înregistrate, ieri, în Belgia, Olanda si Germania. În nordul Frantei, dupa o noapte tropicala sunt asteptate, astazi, temperaturi record de circa 42 de grade Celsius,…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din cei mai…

- Cea mai mare piata intrazilnica de electricitate din Europa (XBID) va adauga, pana la finele acestui an, sapte noi state la reteaua sa actuala de state 14 membre, dupa ce in primul an de functionare a executat peste 16 milioane de tranzactii, a informat miercuri bursa de energie Epex Spot, transmite…

- Opt state membre ale Uniunii Europene cer adoptarea unor obiective mai ambitioase privind schimbarile climatice, pe baza unei initiative care va fi prezentata de presedintele francez Emmanuel Macron la summitul informal de joi, de la Sibiu, transmite DPA. Macron si-a anuntat intentia luni,…