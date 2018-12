Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, un numar de 206 cladiri aflate in diverse faze de degradare vor fi supraimpozitare pana la 500%. Marin Lupaș, consilier local independent, a fost singurul care s-a abținut de la vot, considerand ca masurile propuse nu țin cont de anumite aspecte problematice, de care chiar…

- Jurnalistul Dragoș Patraru le-a aratat internauților care ii urmaresc pagina de socializare cum arata cartierul in care sta: plin de gunoaie. Mormane de gunoaie aruncate la intamplare pe strada – asta arata o inregistrare facuta publica de jurnalistul Dragoș Patraru, prezentatorul emisiunii „Starea…

- Energie Black Sea Oil & Gas semneaza cu Engie un contract pe 10 ani pentru livrarea de gaze naturale din proiectul MGD Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 09:31 0 Black Sea Oil & Gas, detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana…

- ARAD. Dezbaterea publica pe marginea unor modificari la „Regulamentul privind prevenirea apariției și proliferarii animalelor fara stapan pe domeniul public al Municipiului Arad” a strans foarte mulți iubitori de animale in sala Palatului Administrativ. „Ma bucura ca au fost prezenți…

- Aproximativ 150 de taximetriști din Timișoara s-au adunat, in jurul orei 10:00, in fata primariei, in semn de protest fata de Uber. Protestul a inceput cu intonarea imnului Romaniei la o boxa, apoi s-a auzit melodia „Doamne, ocrotește-i pe romani”. Manifestanții țin in maini pancarte cu mesaje precum…

- Primaria municipiului Constanta a inaugurat expozitia permanenta de sculpturi ceramice, duminica, 11 noiembrie, in imediata apropiere de plaja Modern, zona Esplanada.In cadrul proiectului organizat de Asociatia UMA ED Romania sunt expuse patru lucrari de ceramica monumentala realizate de ceramistii…

- Dupa discuții cu iubitorii de animale, Marin Lupaș a decis sa actioneze si solicita o dezbatere pe marginea noilor modificari la regulamentul privind animalele pe domeniul public. Consilierul independent considera ca pana ce nu exista suficiente condiții pentru acces la spațiu verde, propunerile…

- *** BELLINEA angajeaza: OPERATOR CNC, VOPSITOR, TAPITERI SI CONFECTIONERI. Informatii la telefon 0260618101 / 0758 027 202 sau la sediul firmei situat in Zalau, str.Fabricii nr.10. *** Primaria comunei Plopis anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de natura…