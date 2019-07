Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul in varsta de 19 ani din Ungaria, Kristof Milak, a doborat, miercuri, recordul stabilit de Michael Phelps in urma cu 10 ani, la proba de 200 de metri, stilul fluture, reușind sa caștige cursa in 1:50.73 minute. Precedentul record mondial stabilit de inotatorul american a fost de 1:51.51.

- Olandeza Sifan Hassan a doborat vineri seara recordul mondial pe distanta de o mila (1.609 metri) reusind un timp de 4 min. 12 sec. 33, la Monaco, in cadrul Ligii de Diamant, informeaza AFP. Recordul mondial al acestei distante, 4:12.56, era detinut de rusoaica Svetlana Masterkova, fiind inregistrat…

- Comedia Murder Mystery, cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, a doborat recordul de vizualizari pentru un film produs de Netflix. In doar trei zile de la premiera pe platforma de streaming online, 30.869.863 de conturi unice au rulat filmul. Un numar de 13.374.914 dintre conturile…

- Olandeza Sifan Hassan a stabilit duminica un nou record european in proba feminina de 3.000 m, impunandu-se cu timpul de 8 min 18 sec 49/100 in finala reuniunii de la Stanford (Statele Unite), a saptea etapa a circuitului atletic Liga de Diamant.

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…

- Comedia „Murder Mystery“, cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, a doborat recordul de vizualizari pentru un film produs de Netflix, desi criticii nu au fost deloc incantati.

- Cea mai noua editie Insula Iubirii, difuzata aseara la Antena 1, l-a surprins pe Costas conștient ca nu poate nega imaginile surprinse intre el și Nicoleta. Barbatul a simțit nevoia sa se justifice fie punand apropierea de ispita pe seama unui nevinovat sentiment de amiciție, fie pe seama singuratații…

- Episodul trei din ultimul sezon din "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a devenit cel mai comentat al serialului pe Twitter, cu 7,8 milioane de mesaje, un record absolut, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Citeste si: ALERTA Silvio Berlusconi a ajuns de urgența la spital Scenaristii…