- Un tanar sofer a ramas miercuri fara permis de conducere in Germania la 49 de minute dupa ce l-a obtinut, transmite AFP. Cu permisul in buzunar de 49 de minute, tanarul de 18 ani a fost oprit la Hemer....

- "Amendamentul poate fi explicat, in primul rand, prin aceea ca saptamana trecuta am mai adoptat o propunere legislativa cu privire la modificarea cuantumului si la alte tipuri de contraventii cu privire la legea privind Codul rutier. De ce? S-a considerat ca ar trebui marit si cuantumul in baza caruia…

- Sambata, 20 octombrie 2018, in jurul orei 02.10, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce actionau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Valea Lunga. In urma verificarilor efectuate, politistii au…

- Un barbat din Oradea a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Bața, la volanul unui autoturism deși dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat. Vineri, 5 octombrie, un barbat, de 36 de ani, din Oradea a fost depistat de polițiștii din Beclean in timp ce conducea un autoturism…

- Permisul de conducere international poate fi obtinut si in regim de urgenta. Agenția Servicii Publice anunta ca, incepand de ieri, doritorii pot obtine documentul in sase ore sau in decurs de pana la 15 zile.Prețul pentru eliberarea actului in 24 de ore este de 1.