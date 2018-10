RECORD. Țara noastră a creat cel mai scump site din lume și nu funcționează Statul roman a reusit sa cheltuiasca nu mai putin de 12 milioane de euro pe o pagina web care, in acest moment, nici macar nu functioneaza. Site-ul are 892 de utilizatori si nu a mai fost actualizat din 2013. Ministerul Comunicatiilor a platit din fonduri publice 43 de studii in valoare de peste 19 milioane lei pentru fundamentarea strategiei eRomania. Aceasta a fost aprobata prin HG in anul 2010, strategie in urma careia a fost realizat un singur proiect: portalul eRomania. Pe acesta statul a cheltuit 12 milioane euro. In prezent, nu este nici actualizat si nici folosit. Asta e concluzia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

