Stiri pe aceeasi tema

- Erlend Krauser va susține un concert de neratat pentru melomani sambata 6 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue, evenimentul fiind intitulat „Discover Home“. Erlend Krauser este considerat pe buna dreptate drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei. Nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara,…

- Timisoara va sarbatori si in acest an Ora Pamantului. Autoritatile locale se alatura proiectului, organizand concerte corale si un spectacol de dans special. Timisorenii vor putea urmari bolta cereasca prin intermediul unor telescoape, toate in Piata Unirii. Daca despre stins lumina nu se poate vorbi…

- In zilele de 27 si 28 martie, incepand cu ora 18.00, la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare va avea loc un concert extraordinar cu ocazia aniversarii a 60 de ani de activitate a Ansamblului Folcloric National “Transilvania”. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Televiziunea romana prin…

- Formația maghiara Ethnofil va susține un concert in premiera in Timișoara, evenimentul fiind prima oprire inclusa in turneul din țara noastra al trupei care in luna decembrie a anului trecut a aniversat zece ani de existența. Pe plan stilistic compozițiile lor se incadreaza intr-un amestec interesant…

- Dupa o înfrângere, în deplasare, împotriva formației BCMU Pitești, scor 79-80, și o victorie, pe teren propriu, împotriva formației SCMU Craiova, scor 77-62, echipa antrenata de Mihai Silvașan spera la înca o victorie pentru a se fixa în fruntea clasamentului…

- Iubitorii legendarei trupe britanice Pink Floyd sunt invitați sambata seara, in Clubul Capcana, de la ora 20.00, la un concert cu grupul maghiar Bring Floyd. Trupa de tribut Pink Floyd a aparut in Ungaria in 2016, avandu-i in componența pe Sandor Varga – voce și chitara, Ferenc Hajos – chitara, Imre…

- Joi, 24 ianuarie, de la ora 21.00, publicul timișorean este așteptat la un concert electro-acustic cu Elizabete Balcus, la Aethernativ. Letona Elizabete Balcus este absolventa a Academiei de Muzica din Letonia, unde a studiat flaut clasic și jazz, iar in prezent este un muzician desavarșit,…

- Folclorul sarbilor va urca vineri, 25 ianuarie, de la ora 19, pe scena Filarmonicii de Stat Arad, in cadrul Sarbatorii Sfantului Sava. La evenimentul organizat de Uniunea Sarbilor din Romania vor participa grupurile vocal-instrumentale „Generația” din Timișoara și „Biseri” din Sannicolau Mare, studio-ul…