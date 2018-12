Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca motto ul Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene va fi 39; 39;Coeziunea ca valoare comuna europeana 39; 39;, scrie Agerpres.ro.In urma cu doua saptamani am pledat de la aceasta tribuna pentru o Romanie unita, mai buna si europeana. Vin…

- Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Premierul a spus ca Romania a ales un motto in jurul cauia a construit 4 piloni pe care se va fundamenta președinția romaneasca.”Vrem o Europa unita, mai…

- Un cititor al ziarului a semnalat redacției o situație prezentata de un site internațional privind o poluare masiva a comunei Blejoi din Prahova in ziua de 4 decembrie, la ora 14.00. Libertatea a incercat sa afle de la autoritați sursa poluarii și masurile luate. Este vorba de doua rafinarii, Rompetrol…

- O comuna din Romania s-a aflat pe primul loc in topul celor mai poluate localitati din Europa conform masuratorilor indicate, in data de 4 decembrie, de Worlds Air Pollution – un proiect care masoara calitatea aerului din 80 de tari, citat de ziarul Liberatea.

- Libertatea a incercat sa afle de la autoritati sursa poluarii si masurile luate. Este vorba de doua rafinarii, Rompetrol Vega si Petrotel-Lukoil, de la care pulberile in suspensie, care otravesc plamanii, au ajuns la valori duble! Potrivit Worlds Air Pollution – un proiect care masoara calitatea aerului…

- Minus 21 de grade se vor inregistra in Harghita, in timp ce, in tarile nordice, temperaturile raman pozitive. Doboram record dupa record. Astazi, in ultima zi din noiembrie, la munte s-au inregistrat minus 20 de grade Celsius. Iar maine, de Ziua Nationala, va fi mai rau de atat.

- Poluarea aerului face in continuare victime in Europa. Un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) arata ca particulele fine (PM2,5) ar fi cauzat 422.000 de decese premature in 41 de tari europene in 2015,...

- Poluarea aerului are in continuare un impact negativ asupra europenilor, se arata intr-un raport al Agenției Europene de Mediu(AEM), in care se estimeaza ca poluarea cu particule PM2,5 a cauzat 422.000 de decese premature in 41 de țari europene in 2015, inclusiv 25.000 de morți premature in Romania,…