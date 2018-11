Stiri pe aceeasi tema

- Opera de arta „Fata cu balonul”, a artistului urban Bansky, care s-a autodistrus cu ajutorul unui mecanism special creat dupa ce a fost cumparat cu o suma exorbitanta la licitația Sotheby’s de la Londra, și-ar putea dubla valoarea. „Asta e partea ironica. Trebuia sa fie un act critic la adresa pieței…

- Dmitry Rybolovlev, miliardarul rus care detine clubul de fotbal AS Monaco, a dat in judecata casa de licitatii Sotheby's din New York pe care o acuza ca a ajutat un dealer de arta elvetian sa il pacaleasca si careia ii cere despagubiri de 380 de milioane de dolari.

- Un triptic abstract de 10 metri lungime, semnat de Zao Wou-Ki, a fost adjudecat pentru suma de 65 de milioane de dolari, duminica, la Hong Kong, un record mondial pentru acest artist chinez printre cei mai proeminenti, a anuntat casa de licitatii Sotheby's.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, si ar putea stabili un...

