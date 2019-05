Record pe piaţa imobiliară. 14.000 de locuinţe vor fi finalizate în 2019 Peste 20.000 de locuinte se afla in acest moment in diferite etape de constructie efectiva in Bucuresti si localitatile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pietei rezidentiale locale post-Revolutie, potrivit raportului de piata, scrie news.ro. Dintre acestea, aproximativ 14.000 de locuinte ar putea fi predate in acest an, stabilindu-se astfel un nou record, dupa ce in 2018 au fost predate 11.272 de locuinte, potrivit datelor Institutului National de Statistica – cel mai prolific an din acest punct de vedere, in crestere cu aproximativ 18% fata de 2017. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

