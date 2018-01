Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de euro pentru mai multe primarii si organizatii din Timis, grație unui program sprijinit de Grupul de Actiune Locala „Asociatia Timis Torontal Barzava”. Banii vor merge catre dezvoltarea comunitaților locale.

- Incasarile obtinute pe Broadway au stabilit un nou record in 2017, dupa ce box office-ul generat de spectacolele de teatru jucate pe scenele newyorkeze a depasit pentru prima data in istorie pragul de 1,6 miliarde de dolari, impulsionate de preturile biletelor din categoria "premium" ce au fost vandute…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Vedeta de televiziune Catrinel Sandu are, in America, impreuna cu cel care ii este inca soț, Gabriel Trifu, o vila de aproape jumatate de milion de dolari. Catrinel Sandu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de fostul jucator de tenis gabriel Trifu,…

- Autoritatea Navala Romana anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de achizitie a doua salupe tip RIB bombard , in valoare estimata de 540.000 de lei: lotul 1 salupa tip RIB bombard mare si lotul 2 salupa tip RIB bombard mic. Capitania Zonala Constanta Nord si Oficiul…

- Dupa o viata de munca, Mioara Roman, mama surorilor Oana si Catinca Roman, nu are parte de batraneti prea linistite, scrie wowbiz.ro. Si asta nu din vina fiicelor sale, care o iubesc enorm si nu mai stiu cum sa aiba grija de ea mai bine, ci din cauza unei datorii mai vechi: restanta la plata…

- Trei barbați care au pradat firma la care lucrau, provocand un prejudiciu de o jumatate de milion de euro, au fost prinși de polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara. Cei trei, cu varste cuprinse intre 29 și 36 de ani, au furat, in perioada septembrie – noiembrie, mai multe matrițe din aluminiu din incinta…

- Trei barbati care au incercat sa–si insele angajatorul cu jumatate de milion de euro au fost prinsi de oamenii legii. Hotii erau angajati intr-o societate comerciala din Remetea Mare, iar in perioada septembrie – noiembrie a anului in curs au savarsit mai multe furturi, a caror valoare se ridica la…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de proiectare si executie pentru realizarea obiectivului de investitie laquo;Implementarea…

- Despagubiri record, de peste un milion de euro, decise de un tribunal italian in cazul unui barladean de 38 de ani, care a fost ranit, in urma unui accident rutier produs in urma cu cinci ani. Cazul a fost facut public in gazetaromaneasca.com, fiind unul de notorietate, datorita despagubirilor mari…

- O fetița in varsta de șase ani, care a aparut deja in mai multe reclame, in Rusia, a devenit faimoasa și in mediul online, ea fiind considerata de internauți „cea mai frumoasa fata”. Anastasia Knyazeva este un model din Rusia, care a atras atenția internauților, mulți dintre ei considerand-o „cea mai…

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- Numarul rau-platnicilor din economie este in crestere, peste 670.000 de romani inregistrand in prezent restante la banci si IFN-uri, iar numarul lor a crescut de la o luna la alta. Conform unei analize de specialitate, peste 100.000 de datornici au fost monitorizati pe internet in luna noiembrie. Astfel,…

- Oana Roman a dezbatut subiecte mondene in emisiunea ei online. A vorbit si despre Marcel Toader, careia ei i se pare ca apare din ce in ce mai des la televizor, mai ales ca este in plin divort de Maria Constantin. Oana Roman a vorbit si despre un episod pe care si-l aduce foarte bine aminte, in care…

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, transmite News.ro.Citeste si: Date HALUCINANTE de la Eurostat: Jumatate…

- Politistii rutieri din Galati au constatat o avalansa de abateri de la normele rutiere cu prilejul unui control de rutina in trafic. Neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si ignorarea culorii rosii a semaforului sunt doar cateva dintre contraventiile constatate de oamenii legii.

- Numarul produselor vandute este de aproape 310.000, iar cel al produselor ramase de peste 1,69 milioane. eMag a vandut 14 ceasuri si bijuterii de lux, peste un kilogram de aur si 35 de pachete turistice, potrivit News.ro. Produsele pentru casa, electrocasnicele mici, telefoanele si…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile CN ACN SA scoate la licitatie contractul "Servicii de deszapezire si inlaturare a poleiuluildquo;, in valoare estimata totala fara TVA de 55.000 de lei. Durata contractului este de la data semnarii pana pe 31.03.2018. Castigatorul va presta servicii…

- Recent, s-au lansat 5 ghiduri de finanțare, in valoare de 551 de milioane de euro, pentru proiecte de reducere a șomajului și creșterea ocuparii tinerilor. Este cel mai mare pachet de masuri finanțat din fonduri europene destinat imbunatațirii situației de pe piața muncii. Vizeaza inserția tinerilor…

- Fondul Proprietatea a încheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 906,4 milioane lei, în creștere cu circa 59% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise miercuri Bursei de Valori București.

- Contractul de achizitie a zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta este scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Valoarea estimata a contractului este de 570.000 lei fara TVA. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare…

- Cea mai mare despagubire, de 22.400 de lei, a primit-o fostul sef al Politiei Nasaud, Leon Closca, care a stat sase luni în arest preventiv si s-a îmbolnavit dupa ce a fost muscat de plosnitele care ieseau din peretii celulei. Roberto Hasnas, fostul sef al Politiei Rutiere din…

- Instalarea sistemului va trebui sa fie finalizata cel mai tarziu in termen de noua luni de la atribuirea contractului. Anuntul publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice precizeaza ca jumatate din punctajul acordat ofertantilor o reprezinta componenta financiara. Conteaza, in proportie de…

- Magistratii instantei supreme au amanat din nou, marti, pronuntarea in dosarul in care fostul ministrul de Interne Cristian David a fost trimis in judecata sub acuzatia ca ar fi primit mita jumatate de milion de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii…

- Cantareata americana Taylor Swift a vandut aproape o jumatate de milion de exemplare ale noului ei album, "Reputation", inainte de lansarea acestuia, care va avea loc pe 10 noiembrie, informeaza nme.com, potrivit Digi24.roArtista a vandut 400.

- Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinau a inregistrat doar doi participanți la referendumul din 19 noiembrie curent de demitere a primarului Dorin Chirtoaca - Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul Liberal (PL). Asociația „Promo-Lex” a notat, in campania electorala pentru plebiscit, zeci de…

- Despagubire record pentru o femeie al carei destin a fost distrus de un sofer beat. Un milion si jumatate de euro va primi o tanara care, insarcinata in 8 luni, a fost spulberata pe trecerea de pietoni. Femeia de 29 de ani este in stare vegetativa, iar bebelusul ei a murit. Acum familia lor trebuie…

- Kun Aguero a batut un record vechi de 79 de ani. Ce performanța a obținut argentinianul. Atacantul argentinian are toata suflarea celor care țin cu Manchester City la picioare. Argentinianul a devenit cel mai bun marcator din istoria de 123 de ani a clubului Manchester City. El a marcat aeara golul…

- O ediție foarte rara din "Swann", primul volum al romanului ''In cautarea timpului pierdut'', a fost vandut luni la casa de licitație Sotheby's cu peste o jumatate de milion de euro, relateaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Lungmetraje de fictiune si documentare, de marti pana joi la Festivalul…

- Un tribunal italian a acordat despagubiri-record in cazul unui accident rutier produs in urma cu 5 ani, care a avut ca victima un roman de 38 de ani. Desi romanul se afla pe strada, conform declaratiilor date de carabinieri si ulterioarelor analize, in coma alcoolica, judecatorul a stabilit ca vinovat…

- Asa-numita teorie a fericirii, scrisa de Einstein, s-a vandut cu un milion si jumatate de dolari. Este o singura propozitie scrisa in graba, la inceputul secolului XX, si daruita de marele cercetator angajatului unui hotel, pentru ca n-avea bani de bacsis.

- Au pierdut zeci de mii de euro printr-un simplu click. Vorbim de zece agenti economici, care au devenit victime ale hackerilor. Potrivit politiei, numarul acestor antreprenori s-a dublat in 2017, iar infractorii informatici s-au imbogatit peste noapte cu jumatate de milion de euro.

- Aproximativ 450.000 de catalani, potrivit politiei municipale, au manifestat sambata dupa-amiaza in centrul orasului Barcelona pentru a cere independenta regiunii, dupa ce Madridul a solicitat Senatului destituirea executivului catalan, transmite AFP.

- Conducerea companiei Vast Resources a anunțat ca in ultimele luni s-a inregistrat un record in ceea ce privește producția la mina Manaila, asocierea la licența pentru Baița Bihor face și ea progrese importante iar activitațile de prospectare in zonele Magura Neagra și Piciorul Zimbrului, aflate in vecinatatea…

- Platforma de recrutare online eJobs lanseaza Brand Your HR, o divizie de business prin care va oferi servicii dedicate companiilor pentru a eficientiza procesul de recrutare si a retine angajatii valorosi, avand in vedere importanta brandului si imaginii firmei in optiunile candidatilor.…

- Mai multe colete cu tesatura, in valoare de aproape o jumatate de milion de lei, au fost confiscate de politisti dintr-un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea, marfurile respective fiind contrafacute si destinate unei societati comerciale din judetul Neamt. Potrivit unui comunicat…

- Bitcoin a stabilit un nou record, trecand de 5.000 de dolari, moneda virtuala valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur, potrivit The Guardian.Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari. La inceputul anului, moneda valora 966 de dolari,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) vrea sa cumpere 22 de autoturisme, prin licitatie deschisa, pentru care estimeaza ca va plati aproape 2,24 milioane de lei (487.000 euro), cu TVA, din fonduri bugetare, potrivit unui ...

- Devenita, dupa indelungi eforturi, numarul 1 mondial in uierarhia WTA, Simona Halep sta pe un munte de bani, incasarile ei fiind de-a dreptul uriașe. Cu toate acestea, pare-se, vedeta este foarte chibzuita cand vine vorba de bani și de cheltuieli, motiv pentru care a pus la punct o adevarata schema…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea amenzii de 496 071 de lei fața de membrii Comitetului de Direcție ai B.C. „VICTORIABANK" S.A., aflați in funcție in perioada supusa controlului. Banca nu ar fi respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare,…

- Comuna Lipovaț se pregatește de noi investiții majore. Primarul Valerian Hriscu susține ca, in perioada imediat urmatoare, 4,5 milioane de lei vor fi alocați pentru lucrari de infrastructura care vor schimba fața satelor. ”In prezent, lucram la betonarea drumului din interiorul localitații Chițoc. Investiția…

- Aeroportul Internațional Sibiu deschide lumea de la Sibiu, oferind pasagerilor conexiuni zilnice spre destinații din Europa și din intreaga lume, prin hub-urile internaționale și Viena. In prezent, Aeroportul Internațional Sibiu ofera pasagerilor posibilitatea de a zbura spre destinații din Europa,…