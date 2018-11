Stiri pe aceeasi tema

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Pompeo a fost primit la coborarea din avion de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP. Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- Presedintele Institutului de Initiative Strategice, Andrei Popov, afirma ca liderii Partidului Democrat vorbesc despre integrarea europeana in termeni materiali – pensii, salarii, gradinite. Potrviti lui, Europa inseamna, in primul rand, valori, instante de judecata libere, presa libera, lipsa de coruptie.

- Șapte senatori americani au cerut Departamentului de Justiție sa verifice activitațile lui Rudolph Giuliani in favoarea unor entitați straine. Aceștia fac referire și la scrisoarea transmisa lui Iohannis , in care avocatul critica anchetele anticorupție din țara noastra. Cei șapte senatori americani…

- Senatorul american si veteranul de razboi John McCain a fost înmormântat, duminica, la cimitirul Academiei Navale a SUA, în cadrul unei ceremonii private la care au participat doar prieteni si membri ai familiei, relateaza site-ul agentiei Dpa. Senatorul american,…

- Informatia lansata de Microsoft, potrivit careia hackeri rusi ar fi atacat institutii politice din Statele Unite, este preluata de majoritatea presei internationale. "Gigantul tehnologiei a anuntat ca hackerii au creat versiuni false ale unor website-uri folosite de Senat si de…

- Un numar record de femei se afla in cursa pentru a intra in Congresul american sau a castiga un post de guvernator in noiembrie, cu prilejul alegerilor de la mijloc de mandat. Presa americana scrie despre „un val roz“, care survine la aproape un an de la lansarea miscarii #MeToo.