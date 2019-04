Record mondial: sticlă de parfum încrustată cu peste 3.500 de diamante Guinness a confirmat ca sticla pentru Shumukh, un parfum unisex realizat de Spirit of Dubai Parfums, detine recordul mondial pentru cele mai multe diamante incrustate pe o sticla de parfum - 3.571 de pietre pretioase.



Shumukh este de asemenea cel mai scump parfum din lume, costand 1,295 milioane de dolari.



Sticla se afla asezata pe un piedestal cu roti, controlat de o telecomanda care regleaza inaltimea si directia pulverizarii, aceasta fiind cea mai inalta sticla de parfum cu pulverizator controlata de la distanta, cu o inaltime de aproximativ doi metri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

