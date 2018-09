Stiri pe aceeasi tema

- Cei 4.807 participanti au venit din 70 de localitati din aproape toate zonele istorice ale Romaniei. Participantii - care s-au adunat in Cetatea Alba Carolina - au evidentiat harta Romaniei cu ajutorul pelerinelor negre, iar cu pelerine albe au evidentiat numarul 100. La final, cu ajutorul unor sepci…

- Cei 4.807 participanti au venit din 70 de localitati din aproape toate zonele istorice ale Romaniei. Participantii - care s-au adunat in Cetatea Alba Carolina - au evidentiat harta Romaniei cu ajutorul pelerinelor negre, iar cu pelerine albe au evidentiat numarul 100. La final, cu ajutorul…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni. In interior s-a alcatuit numarul simbol al acestui an, 100, potrivit Mediafax. Participanții au venit din…

- Mii de persoane, in special elevi si liceeni veniti din toata tara, au stabilit sambata la Alba Iulia un nou record mondial - cea mai mare harta a unei tari formate din oameni, in interiorul careia a fost...

- Mii de persoane, in special elevi si liceeni veniti din toata tara, au stabilit sambata la Alba Iulia un nou record mondial - cea mai mare harta a unei tari formate din oameni, in interiorul careia a fost evidentiat, suplimentar, si numarul 100, avand in vedere ca in acest an se implineste un secol…

- Mii de copii, tineri și adulți din 70 de localitați au sosit sambata in Alba Iulia pentru a intra in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni, in cadrul unui eveniment special. ”Și pentru ca aniversam 100 de ani de la nașterea Romaniei, participanții vor forma și cel…

- Peste 7.500 de persoane vor incerca sa stabileasca pe 29 septembrie, la Alba Iulia, un record mondial si sa intre astfel in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in interiorul careia va fi format si numarul 100, avand in vedere ca in acest an se implineste un…

- In 29 septembrie intre orele 9.30 si 13.00 mii de copii, tineri si adulti din peste 65 de localitati din Romania se vor reuni la Alba Iulia pentru a intra in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari, formata din oameni. Si pentru ca aniversam 100 de ani de la nasterea […]