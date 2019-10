Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, fost actor ales in aprilie președinte al Ucrainei, a doborat un record joi, cu o conferința de presa cu o durata de peste noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agenției naționale ucrainene a recordurilor, arata Hotnews. Precedentul record aparținea președintelui belarus Alexandr…

- Volodimir Zelenski, fost actor ales în aprilie președinte al Ucrainei, a doborât un record joi, cu o conferința de presa cu o durata de peste noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agenției naționale ucrainene a recordurilor, scrie AFP.La aproape dupa începutul conferinței…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite Mike Pompeo a obtinut acordul Ucrainei pentru publicarea transcriptului convorbirii telefonice din 25 iulie dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unei postari pe Twitter a lui Trump.

- Joe Biden, vicepreședintele lui Barack Obama, și unul dintre democrații care și-au anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat in cursul zilei de ieri ca sprijina demararea procedurilor de destituire impotriva lui Donald Trump in cazul in care președintele republican…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

