- In urma publicarii rezultatelor la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019, un numar de 10 absolvenți ai Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota ZECE, la cel puțin o proba. Lista acestora este urmatoarea: 1. IENEI V. RAUL-ALIN 2. MEZEI M. EDINA 3. MIJA I.F. FLORIN…

- In urma publicarii rezultatelor la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019, un numar de 30 de absolvenți de liceu din Sebeș au obținut nota ZECE, la cel puțin o proba. Lista acestora este urmatoarea: • Colegiul Național „Lucian Blaga” 1. MANOILA I ANDREEA 2. BUTA V IULIA VIOLETA 3. CINDROI I RALUCA…

- 177 de elevi au reusit sa obtina media 10 la examenul de bacalaurerat, potrivit primelor rezultate publicate astazi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar si la licee. Elevii nemultumiti vor putea depune constestatii pana la ora 16, iar notele finale vor fi publicate sambata. In judetul Iasi sunt 12 absolventi…

- In aceasta dimineața REZULTATELE LA BAC 2019 AU FOST PUBLICAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI, PE EDU.RO. AȘTEPTAREA A LUAT SFARȘIT DUPA DOUA LUNI DE EXAMENE SCRISE ȘI ORALE. O singura eleva din Turda

- In judetul Iasi au obtinut media 10 la Bacalureat un numar de 12 de elevi. Mai jos redam lista integrala a acestora: 1. CARTAS I. MARIA-MIRUNA - COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA", IASI 2. GOPSA G. IOANA - COLEGIUL NATIONAL, IASI 3. JANTUAN AB. ALEXANDRA - COLEGIUL NATIONAL, IASI 4. NISTOR M. VALENTINA…

- Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat au fost afisate luni in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 - 16,00.

- Zece absolventi de clasa a VIII-a din judetul Buzau au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, unii dintre ei avand si 10 pe linie in anii de gimnaziu potrivit news.ro"Avem un procent de 71,44 note peste 5. Avem 10 elevi cu medii de 10, atat romana, cat si matematica, la romana 73 au primit…

- In acest an, 8 absolvenți ai liceelor din Ungheni nu vor susține examenele de bacalaureat la limbile straine. Aceștia sunt eliberați, avand nota 10 din oficiu, pentru ca au susținut, pe parcursul invatamantului general, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice…