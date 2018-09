Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 sept — Sputnik. Experții Ministerului Economiei și Infrastructurii au comentat situația creata pe piața valutara din țara. Concluzia ultimului raport privind situați asocial-economica din Republica Moldova, conform datelor disponibile la 31 august 2018, este ca se pastreaza…

- Banca Nationala pastreaza rezervele valutare preponderent in moneda europeana, euro avand in ultimul deceniu cea mai mare pondere, cuprinsa intre 60 si 80% din rezervele valutare, cu o tendinta de scadere in ultimii doi ani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 august, de 31,06 miliarde euro, cu 318 milioane euro mai mici fata de cele inregistrate in 31 iulie. In 31 iulie, rezervele valutare erau de 31,378 miliarde euro, cu 388 milioane de euro…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la finele lunii august la 31,06 miliarde euro, in scadere cu 318 milioane euro fata de 31 iulie 2018, dupa intrari de 837 milioane euro si iesiri de fonduri de 1,155 miliarde euro in cursul unei luni.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 iulie, de 31,378 miliarde euro, cu 388 milioane euro mai mici fata de cele inregistrate in 30 iunie, potrivit News.ro . In 30 iunie, rezervele valutare erau de 31,766 miliarde euro.…

- ​La 31 iulie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 31,378 miliarde euro, fața de 31,766 miliarde euro la 30 iunie 2018. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3,467 miliarde…

- Un nou record istoric pentru Banca Nationala a Moldovei. Rezervele valutare au atins aproape trei miliarde de dolari, cu peste 100 de milioane de dolari mai mult fata de sfarsitul anului trecut.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la 30 iunie 2018, la nivelul de 31,766 miliarde de euro, in scadere cu 1,3 miliarde de euro fata de 31 mai, cand se situau la 33,123 miliarde de euro.