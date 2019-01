Record incredibil stabilit de CNAIR. Dupa un an si ot luni de la debut, inca nu a reusit sa finalizeze licitatia pentru doua dintre nodurile rutiere de pe Centura Bucurestiului. Informatia a fost furnizata de Asocitia Pro Infrastructura, un ONG specializat in domeniu. ”Un an si 8 luni... si NU s-a terminat! De-atat are nevoie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa deruleze o licitatie banala pentru nodurile rutiere de la Berceni (DJ401) si Oltenita (DN4) pe RNCB, Rusinea Nationala "Centura" Bucuresti. Vorbim de doua giratorii suspendate si extinderea DNCB la patru benzi…