- Orasul american Las Vegas, aflat in statul Nevada, a stabilit un nou record duminica in ceea ce priveste cea mai indelungata perioada marcata de absenta totala a precipitatiilor, informeaza Xinhua. Ajunul Craciunului 2017 a marcat cea de-a 102-a zi consecutiva fara precipitatii in Las Vegas, potrivit…

- Proteste de amploare nu sunt doar in Bucuresti, dar si la Sibiu, in orasul lui Klaus Iohannis. Desi se credea ca la aceasta manifestatie vor fi cateva sute de oameni, surpriza este de proportii. Peste 4000 de oameni protesteaza impotriva Executivului.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie dupa…

- Atunci cand PSG a spart piata transferurilor, luandu-i pe Neymar (222 de milioane de euro) si pe Mbappe (180 de milioane de euro) din dorinta de a deveni cel mai tare club european, multi au zambit cu compasiune.

- Koenigsegg Agera RS este cea mai rapida mașina de serie din lume dupa ce a reușit sa atinga o viteza medie de 447 km/h, in urma a doua curse efectuate pe un drum inchis intre Las Vegas și orașul Pahrump din statul american Nevada.

- Era o „pasare de noapte” care paria toata noaptea și dormea toata ziua. Lua Valium impotriva anxietații și a pariat chiar un milion de dolari intr-o singura noapte. Acestea sunt detalii din viața lui Stephen Paddock, barbatul care a ucis 58 de oameni in Las Vegas. Dezvaluirile sunt facute chiar de el,…

- Democrații din Congresul SUA și-au relansat eforturile pentru un control mai strict asupra armelor dupa tragedia de duminica din Las Vegas, in care un american de 64 de ani a deschis focul de la etajul 32 al unui hotel asupra mulțimii adunate jos la un concert, omorand aproape 60 de oameni și ranind…

- In iulie 2012, dupa masacrul comis intr-un cinematograf din Aurora (Colorado), revista Mother Jones a creat prima baza de date privind atacurile armate din Statele Unite."Cercetarea noastra se concentreaza pe atacurile care vizeaza oameni la intamplare, in spatii publice, si care au ca…

- Atacatorul din Las Vegas, Stephen Paddock, a instalat aparate de inregistrare in camera sa de hotel. Alte dispozitive au fost plasate in holul hotelului, in așa fel incat sa fie alertat in momentul in care se apropie forțele de intervenție. Advertisement Atacatorul din Las Vegas, Stephen Paddoc, a…

- Cel putin 59 de persoane au murit si alte 527 au fost ranite în urma atacului armat comis în timpul unui concert de muzica country în orasul american Las Vegas de catre „pașnicul” Stephen Paddock. ISIS a revendicat de doua ori atacul terorist, numindu-l pe Stephen…

- Polițiștii americani l-au identificat pe Stephen Paddock, un barbat in varsta de 64 de ani, localnic din Nevada, drept autorul celui mai sangeros atac armat comis pe teritoriul Statelor Unite. Potrivit cunoscuților, Paddock era un singuratic iar in urma perchezițiilor, la locuința acestuia și in camera…

- Din pacate, pe masura ce au trecut orele de dupa dezastrul provocat de un barbat in varsta de 64 de ani, din Nevada, care, inarmat pana-n dinti, a deschis focul asupra miilor de oameni aflati la un concert in zona hotelului Mandalay Bay s-a aflat ca atacul a curmat mai mult de 50 de vieti. […] Bilantul…

- Anchetatorii incearca sa stabileasca motivul din spatele uciderilor in masa in urma caruia el putin 59 de persoane au decedat si alte 527 au fost ranite in timpul unui concert din Las Vegas, informeaza BBC News. Atacatorul, Stephen Paddock, in varsta de 64 de ani, a deschis focul la cel…

- Era la mjlocul lunii septembrie, iar uraganul Irma lasase fara curent electric Orlando, Florida, zona in care traia mama lor. Stephen Paddock, care locuia in Nevada, a sunat pentu a afla despre starea mamei sale, pentru a verifica daca este bine. Mai tarziu, i-a trimis un cadru ortopedic,…

- O serie de impuscaturi au fost raportate in apropierea unui complex turistic, Mandalay Bay, din Las Vegas, dupa ce o persoana a deschis focul in apropierea zonei unde se desfasura un festival de muzica country, informeaza presa internationala. UPDATE 01:56 Anchetatorii americani au anuntat, marti, ca…

- "Crima care a luat viața a zeci de cetațeni pașnici șocheaza prin cruzimea ei", a declarat șeful statului rus in acest mesaj, citat intr-un comunicat al Kremlinului, exprimandu-și "compasiunea și sprijinul pentru familiile și cei apropiați" victimelor decedate. Un atacator a deschis focul…

- 'Ieri seara, un barbat a deschis focul asupra unei mulțimi de oameni care asistau la un concert de muzica country in Las Vegas. El a ucis cu brutalitate peste 50 de persoane intr-un act care reprezinta raul absolut', a declarat Trump intr-un discurs rostit la Casa Alba, anunțand ca se va deplasa…

- Atacul a fost clasificat de presa americana drept cel mai sangeros din istoria Statelor Unite ale Americii, fiind soldat cu 58 de morți și peste 500 de raniți. Potrivit autoritaților americane, un atacator a deschis focul asupra publicului de la festivalul de muzica country Route 91 Harvest.…

- "Am fost norocoasa, pentru ca am plecat din hotel chiar inainte de incident... Rugati-va pentru toti" e mesajul pe care l-a scris tanara la postarea facuta de cantareata. Antonia s-a bucurat pentru ca prietena sa a scapat teafara si i-a transmis ca e foarte norocoasa. Un roman a fost…

- Vedeta fotbalului american O.J. Simpson a fost eliberat conditionat din inchisoare, dupa noua ani de detentie. Cunoscutul sportiv american fusese condamnat la 15 de inchisoare pentru un jaf armat comis in Las Vegas. Acesta a petrecut peste noua ani in spatele gratiilor. Sportivul, care are 70 de…

- Președintele american Donald Trump a denunțat luni un „act ce reprezinta raul absolut”, dupa masacrul din Las Vegas soldat cu cel puțin 50 de morți și peste 400 de raniți, fara a menționa însa gruparea Statul Islamic (SI) care a revendicat acest atac, relateaza AFP și DPA.…

- ISIS a precizat ca autorul atacului se convertise la islam in urma cu cateva luni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Autorul atacului din Las Vegas este un soldat al Statului Islamic, el a comis operațiunea ca raspuns'' la apelurile organizației de a ținti țari angajate in lupta contra…

- Barbatul care a ucis cel puțin 50 de oameni și a ranit alți 200 la un concert de muzica country din Las Vegas a fost identificat de poliție drept Stephen Paddock, relateaza BBC News. Paddock, un barbat de culoare alba, in virsta de 64 de ani, este din Mesquite, Nevada. El a deschis focul de la etajul…

- Statul american Nevada are una dintre cele mai relaxate legislații privin portul armelor și muniției. Acest lucru i-ar fi permis atacatorului din Las Vegas sa cumpere mitralira cu care a ucis peste 50 de...

- Statul american Nevada are una dintre cele mai relaxate legislații privin portul armelor și muniției, lucru care ar fi permis atacatorului din Las Vegas sa cumpere mitralira cu care a luat viețile a cel puțin 50 de oameni și a ranit alți 100.

- Un barbat in varsta de 64 de ani este autorul atacului armat din Las Vegas , cel mai sangeros atac armat din istoria Statelor Unite. Stephen Paddock este cel care a deschis focul dintr-o camera a hotelului Mandalay Bay, impușcand oamenii aflați la un festival de muzica. Bilanțul este unul dramatic.…

- Stephen Paddock a fost identificat drept principalul suspect in atacul din Las Vegas in care au murit cel puțin 50 de oameni, alți peste 200 fiind raniți. Paddock locuia in Mesquite, Nevada, potrivit NBC. Amintim ca poliția l-a ucis pe atacator care a deschis focul asupra unei mulțimi adunate la un…

- O moldoveanca a oferit mai multe detalii despre tot ceea ce s-a intamplat in Las Vegas: „Sunt la doar 2-3 km de toata nebunia aceasta. Orașul este plin cu poliție. De doi ani de cand locuiesc in acest oraș, nici nu am știut ca avem atat de multa poliție. Acum ma aflu pe strada centrala, care de localnici…

- O.J. Simpson, fostul star al fotbalului american, a fost pus in libertate condiționata duminica, dupa noua ani petrecuți in spatele gratiilor, intr-un penitenciar din Nevada, pentru un jaf armat petrecute la Las Vegas, informeaza AFP. În vârsta de 70 ani, O.J. Simpson a devenit…

- Fostul jucator de fotbal american O.J. Simpson a fost eliberat conditionat, dupa ce acesta si-a petrecut ultimii noua ani in spatele gratiilor pentru un jaf armat din Las Vegas, transmite CNN."O.J. Simpson a fost eliberat, este un om liber", a declarat Brooke Keast, purtator de cuvant al Sistemului…