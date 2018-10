Stiri pe aceeasi tema

- "Mon pays c'est l'amour", albumul postum al cantaretului Johnny Hallyday, a obtinut statutul de disc de diamant in doar trei zile, intrucat s-a vandut in 631.473 de unitati fizice (CD-uri si viniluri) dupa lansarea sa de vineri, reusind astfel o cifra istorica in Franta, au anuntat luni pentru…

- "Mon pays c'est l'amour", albumul postum al lui Johnny Hallyday, a fost vandut in 631.473 de exemplare (CD si vinil) de la lansarea sa, vineri, o cifra istorica in Franta, a anuntat luni Warner Music France, citata de AFP preluata de news..ro"Ne aflam in fata unei vanzari istorice, care certifica…

- Zeci de mii de fani ai lui Johnny Hallyday au luat cu asalt vineri magazinele de muzica franceze pentru a cumpara albumul postum al idolului lor, 'Mon pays c'est l'amour', lansat pe piata in 800.000 de exemplare si care a inregistrat deja vanzari record, relateaza AFP. …

- Potrivit organizatorilor, citati de Mediafax, biletele pentru concertul trupei Metallica au fost vandute intr-un timp record, in 24 de ore de la punerea in vanzare generala, pe 28 septembrie. Biletele au avut preturi cuprinse intre 235 de lei si 395 de lei si au fost disponibile si pachete VIP, care…

- La scurtt timp dupa ce au ajuns la Cazinoul din Sinaia, unde are loc petrecrea de nunta, principele Nicolae și mireasa lui, Alina Binder, au disparut de la locul evenimentului. Duminica seara, principele Nicolae și Alina Binder se distreaza la Cazinoul din Sinaia, acolo unde are loc petrecerea lor de…

- Schema tradiționala- casatorie și apoi copii- este in minoritate in Franța. 59,5% dintre nașteri se intampla in afara casniciilor, conform unei statistici publicate ieri de INSEE, scrie cotidianul Le Monde.

- Schema tradiționala- casatorie și apoi copii- este in minoritate in Franța. 59,5% dintre nașteri se intampla in afara casniciilor, conform unei statistici publicate ieri de INSEE , scrie cotidianul Le Monde .

- Viticultorii francezi pot rasufla usurati, dupa ce anul trecut au avut numai probleme. Culesul viilor a inceput mai devreme, iar sticlele renumitei bauturi asteapta sa fie umplute. Potrivit specialiștilor, recolta va fi cu cel putin 20% mai mare decat cea din 2017.