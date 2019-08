Stiri pe aceeasi tema

- Consumam tot mai multe alimente și produse din import. Se vede acest lucru in cifrele oficiale care arata ca importurile au crescut cu aproape șase procente in prima jumatate a anului fața de perioada similara din 2018.

- Numarul cetatenilor straini care locuiesc in Portugalia a crescut cu 13,9% anul trecut, la 480.300 persoane, iar cei mai multi au provenit din Brazilia, Republica Capului Verde si Romania, se arata in raportul Agentiei guvernamentale pentru migratie de la Lisabona (RIFA), care citeaza datele Politiei…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca in primele 5 luni Romania a inregistrat un deficit record, iar din septembrie vor crește pensiile, ceea ce va pune o presiune suplimentara pe bugetul de stat.Citește și: Semne de revenire pentru gimnastica romaneasca: medalie de aur la Campionatele…

- „Tricolorii mici" se opresc in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino, dupa ce nemtii au marcat o „dubla" in prelungirile partidei. Amiri deschide scorul dupa un contraatac scoala. Man rateaza o ocazie mare, nemtii recupereaza mingea la marginea propriului careu de 16 metri, iar…

- Piata imobiliara din Romania a cunoscut un volum de investitii de aproape un miliard de euro in 2018, an in care investitorii romani au fost implicati in circa 25% dintre tranzactii. Primele doua dintre cele mai importante tranzactii au insumat 270...

- „De circa 4-5 ani asistam in Romania la o crestere fantastica a pietei de inchirieri autorulote. Tot mai multi romani descopera farmecul concediilor fara rezevari la hoteluri, fara bilete luate din timp, pur si simplu se bucura de natura si merg oriunde isi doresc. Copiii, in mod special, sunt innebuniti…

- Papa Francisc se afla in a doua zi a vizitei in Romania! Dupa București, suveranul pontif a ajuns la Miercurea Ciuc, de unde a zburat la Iași, unde aproape 150.000 de oameni au mers sa il vada.La fel ca la București, Papa folosit, la Iași, papamobilul Isuzu. Singura data cand papa a folosit…