- Black Panther este cea mai recenta pelicula din MCU si prima care a fost construita vreodata in jurul unor personaje principale de culoare. Pana la Pantera Neagra, echipa de super eroi The Avengers nu a inclus niciodata un negru. Trecem insa printr-o perioada in care astfel de particularitati sunt percepute…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Calatoritul nu este un obicei ieftin, iar cazarile la hoteluri, mai ales in tarile din Europa de Vest si Nord nu sunt pentru toata lumea. In ultimii ani a aparut o alternativa numita Airbnb. Care sunt cele mai ieftine destinatii din Europa, dar cele mai scumpe?

- Un nou Nissan LEAF este comandat în Europa la fiecare 12 minute, devenind astfel cel mairapid vândut vehicul electric din regiune. Peste 18.000 de comenzi au fost deja plasatepentru acest model în Europa. Noua generație de Nissan LEAF cu zero emisii este simbolul viziunii…

- Joburile sunt cu norma intreaga, iar salariul oferit pornește de la 1.797 de euro brut pe luna. De asemenea, li se acorda o prima de loialitate de 1.000 de euro angajaților carora li se recunoaște diploma. Responsabilitațile sunt urmatoarele: – documentarea modului de ingrijire și…

- Jocurile Paralimpice de iarna 2018 de la PyeongChang (9-18 martie) vor stabili un record de participare in istoria acestei competitii, cu 570 sportivi din 49 de tari aliniati la start, relateaza agentia Yonhap. Precedentul record de participare s-a inregistrat in urma cu 4 ani la Soci,…

- “În perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. În anul 2017 au fost cazati 630.555 turisti, din care 134.086 turisti straini (reprezentând 21,3% din totalul turistilor).…

- Orasul New York a inregistrat miercuri un record de caldura pentru luna februarie, cu o temperatura de peste 24 de grade Celsius, ce a fost masurata la inceputul dupa-amiezii in Central Park, a anuntat un meteorolog de la National Weather Service, citat de AFP. "Am inregistrat 24,4 grade, este un record…

- Sprinterul american Christian Coleman a stabilit un nou record mondial in proba de 60 m masculin, cu timpul de 6sec.34/100, duminica, in cadrul Campionatelor Statelor Unite la atletism in sala, desfasurate la Albuquerque (New Mexico), informeaza AFP.

- Peste 3.000 de deținuți au fost eliberați in 2017, prin recursul compensatoriu, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dintre aceștia, 872 de deținuți au fost eliberați la cerere, iar 2.595 au fost eliberați condiționat. Potrivit ANP, Legea 169/2017 privind recursul compesatoriu prevede…

- Dalema West SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Asociația Excelența Apulum, Tell-US Consulting SRL, Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business SRL și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, are onoarea de a va invita sa participati…

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele cu peste 50 la suta. Au mai ramas foarte…

- Mircea Radu, cucerit de Oltenia. “Ie, Romanie”, show-ul care le va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi țara așa cum nu au avut ocazia pana acum, incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Mircea Radu și caravana “Ie, Romanie” cutreiera…

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele si cu 50 la suta.

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Noi locuri de munca in Moldova. Compania romaneasca Antibiotice Iași vrea sa iși deschida reprezentanțe in țara noastra și in Ucraina. O decizie finala in acest sens urmeaza sa fie luata de actionari la la adunarea din cinci martie.

- Intr-un top al celor mai urmarite zece transmisiuni sportive de la Eurosport Romania, finala jucata sambata, 27 ianuarie la Australian Open de Simona Halep s-a clasat direct pe locul intai. Audienta medie pe minut a finalei feminine de la Australian Open 2018 a fost de 1.389.000 telespectatori…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Va gândiți unde sa petreceți momente de vis în aceasta iarna? Daca nu, avem câteva sugestii pentru dumeavoastra. Mai jos puteți citi o lista cu cele mai frumoase locuri unde va putreți relaxa în aceasta iarna.

- Lista nominalizarilor la Premiile Grammy 2018 Daca Oscarurile sunt cele mai importante premii din industria cinematografica, in ceea ce priveste recunoasterea meritelor artistilor din muzica, Premiile Grammy reprezinta cele mai importante si apreciate trofee. Castigatorii Grammy 2017. Lista completa.…

- A fost finalizat proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, iar Inspectoratul Școlar Județean spera sa atraga mai mulți elevi in școlile profesionale. Invațamantul „de masa” In invațamantul de stat „de masa”, la ciclul preșcolar, IȘJ Arad a prevazut pentru anul viitor…

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depasind in premiera pragul de 400.000 unitati comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunt al companiei. 0 0 0 0 0 0

- Peste 100 de hunedoreni au depus in ultima saptamana dosare de inscriere pentru cele 16 posturi de politisti si trei de personal contractual, scoase la concurs de Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara.

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Grupul auto francez Renault a anuntat luni o crestere de 8,5% a volumului de vanzari globale in anul 2017, pana la o cifra record de 3,76 milioane de autoturisme si utilitare usoare, gratie...

- De exemplu, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa cu masa cuprinsa intre 3,5 si 7,5 tone creste de la 4 la 12 euro pentru o zi, de la 16 la 30 de euro pentru 7 zile, informeaza economica.net. In continuare, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa cu masa cuprinsa intre 7,5 si…

- Conform ultimelor date furnizate, prin intermediul Retelei Eures, 300 de locuri de munca sunt disponibile in Portugalia, la cules de zmeura. Recrutarea se face la Braila, pe 19 ianuarie, iar dosarele pentru selectie se pot depune pana pe 15 ianuarie. Data estimata de angajare este sfarsitul lunii februarie/inceputul…

- Peste 6.000 de candidați s-au prezentat, ieri, la Școala de Poliție din Campina, județul Prahova, pentru inscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii polițiști, informeaza MEDIAFAX.Potrivit comandantului Școlii de Poliție din ...

- Laura Toporascu Vasluienii care iși cauta un loc de munca in strainatate sunt așteptați sa se inscrie pentru unul dintre cele 150 posturi vacante in Spania, oferite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), prin Serviciul de ocupare Eures Romania. Posturile respective vizeaza munca…

- Cele doua aeroporturi din Bucuresti au inregistrat in 2017 un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cifra cu 16,8% mai mare fata de anul 2016, depasind astfel media europeana, potrivit Agerpres.

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018 2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico…

- The gross energy consumption of our country will grow next week, while estimates say it could exceed 9,800MW on January 10, which is almost the absolute record of 10,000MW checked one year ago, according to Transelectrica. Up to now, the national consumption accounted for 8000-8500 MWh/hour…

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Incasarile obtinute pe Broadway au stabilit un nou record in 2017, dupa ce box office-ul generat de spectacolele de teatru jucate pe scenele newyorkeze a depasit pentru prima data in istorie pragul de 1,6 miliarde de dolari, impulsionate de preturile biletelor din categoria "premium" ce au fost vandute…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- OPEC a reusit in acest an sa atraga de partea sa fondurile de hedging, astfel ca plasamentele in contracte futures pe termen lung au atins niveluri record, iar perspectivele sunt promitatoare cel putin pentru prima jumatate a anului 2018, transmite News.ro.

- Anul 2017 a fost "Anul turismului" in judetul Covasna, dar a marcat si o serie de realizari si investitii semnificative in cultura, sport si protectia mediului, printre acestea numarandu-se noua arena sportiva din Sfantu Gheorghe, cu 3000 de locuri, si Centrul de management integrat al deseurilor…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit va inregistra o crestere a ritmului mediu anual de 3,9% anul viitor, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. “In scenariul macroeconomic central ne asteptam la cresterea creditului…

- In ziua de azi este destul de greu sa gasesti o persoana fara telefonul mobil in mana sau in buzunar. Ei bine, este adevarat! Obisnuim sa luam telefonul cu noi chiar si la dus, lucru ce este destul de daunator. Ar trebui sa stii ca unele locuri in care tii mobilul iti pot afecta sanatatea.

- Zeci de mii de persoane s-au adunat in fata Palatului Imperial din Tokyo, in Japonia, pentru a celebra ziua de nastere a imparatului Akihito, care a implinit, simbata, 83 de ani. Peste 45.000 de persoane s-au adunat la intrarea in palatul imperial, fluturind steagul Japoniei si scandind „Banzai!” ,…

- Italia va intari supravegherea cu efective ale politiei in principalele locuri de atractie publica in timpul sarbatorilor de iarna, a anuntat miercuri ministrul italian de interne Marco Minniti, informeaza dpa.

- Un clujean a surprins doi șoferi care ocupa cu nesimțire câte doua locuri de parcare pentru o singura mașina.Barbatul susține ca incindetele au fost surprinse la doar câteva zile distanța, pe aceleași locuri de parcare din parkingul gratuit din Piața Maraști.”In…

- Dinamo joaca de la aceasta ora pe terenul lui ACS Poli, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1. "Cainii" se prezinta la Timișoara cu un prim '11" incredibil. Vasile Miriuța a aliniat o echipa in care se regasesc nu mai puțin de 9 straini, situație unica in istoria echipei! Asta in ciuda declarațiilor…

- Majorari de capital pentru societatile Municipalitatii care vor dezvolta proiecte in cele mai importante domenii: sanatate, protectie civila, iluminat public, consolidari, managementul traficului Pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din data de 19 decembrie se afla o serie proiecte prin care se propune…

- U2 a devenit prima trupa din lume ale carei albume au reușit sa ajunga pe primul loc in topul american Billboard in patru decenii consecutive, informeaza yahoo.com. Trupa irlandeza U2 a reușit sa plaseze cel de-al optulea album al ei pe primul loc in Billboard 200, luni, dupa ce noul ei material discografic,…