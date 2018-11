Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2020, oamenii de stiinta chinezi planuiesc sa lanseze un satelit artificial, astfel incat strazile sa fie iluminate dupa lasarea intunericului. Actiunea va avea loc in orasul Chengdu, capitala districtului Sichuan din sud-vestul Chinei.

- Pana in 2020, oamenii de stiinta chinezi planuiesc sa lanseze un satelit artificial, astfel incat strazile sa fie iluminate dupa lasarea intunericului. Actiunea va avea loc in orasul Chengdu, capitala districtului Sichuan din sud-vestul Chinei.

- Organizatia de Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) a anuntat ca va realiza un studiu de cinci ani a raului Victoria din Teritoriul de Nord, Australia, in incercarea de a afla mai multe despre comportamentul si inmultirea pestelui fierastrau, o specie aflata pe cale de disparitie,…

- Organizatia de Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) a anuntat ca va realiza un studiu de cinci ani a raului Victoria din Teritoriul de Nord, Australia, in incercarea de a afla mai multe despre comportamentul si inmultirea pestelui fierastrau, o specie aflata pe cale de disparitie,…

- Mii de copii, tineri si adulti din 67 de localitati din toata tara au sosit sambata in Alba Iulia pentru a intra in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in cadrul unui eveniment special. In interiorul hartii Romaniei formata din oameni a fost creata si cifra 100,…

- Aproximativ 9.000 de pasageri au ramas izolati, miercuri, pe aeroportul din Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei, din cauza ploilor torentiale, relateaza agentia Xinhua. O furtuna insotita de ploi torentiale a lovit Chengdu, miercuri, intre orele 3:00 si 5:00 si a…

- Cercetatori chinezi au descoperit ca anumite proteine obtinute din pielea unei subspecii de broaste, care traieste in sud-vestul tarii, poate regenera epiderma umana fara sa lase cicatrice, informeaza vineri agentia oficiala Xinhua citata de EFE, potrivit Agerpres. Cercetatorii de la Institutul…

- Cercetatori chinezi au descoperit ca anumite proteine obtinute din pielea unei subspecii de broaste, care traieste in sud-vestul tarii, poate regenera epiderma umana fara sa lase cicatrice, informeaza vineri agentia oficiala Xinhua citata de EFE. Cercetatorii de la Institutul de Zoologie din Kunming,…