Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineata, cinci autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autoscara si trei autospeciale de prima interventie si comanda, impreuna cu 28 de subofiteri si 4 ofiteri ai ISU “Podul Inalt” Vaslui au fost mobilizati la stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperisul unei hale a abatorului…

- Mai mulți turiști sunt blocați la aceasta ora in telescaunele din stațiunea montana Straja, din cauza unei defecțiuni. Unul dintre turiști a povestit ca oamenii sunt blocați de aproape o ora. „Stam de o ora blocați, ne duce in fața-spate, e foarte foarte frig și nu știm la ce sa ne așteptam. Cei de…

- Cei 450 de elevi ai Scolii gimnaziale "Ion Creanga" din municipiul Buzau au realizat o scrisoare lunga de 34 de metri adresata lui Mos Craciun, ea fiind desfasurata vineri pe holurile institutiei de...

- Deși ministrul avea informația ca trenul s-a pus in mișcare, un calator, Gheorghe Tanasoiu, a intervenit la Antena 3 și a afirmat: ”Garnitura s-a pus in mișcare, așa cum a spus dl ministru Șova, dar 100 de metri, atat, ca sa nu mai poata lua nimeni legatura cu noi. Domnule ministru, puneți in momentul…

- Un entomolog chinez a stabilit un nou record mondial in domeniul zoologiei dupa ce a descoperit in vara acestui an cel mai mare tantar din lume, au anuntat reprezentantii Guinness World Records, citati sambata de Xinhua. In aceasta saptamana, cercetatorul Zhao Li si Muzeul Insectelor din…

- Tenismanul roman Marius Copil (28 ani, 93 ATP) s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro, dupa ce a trecut de americanul Taylor Fritz, cu 7-6 (8-6), 7-5.

- Liga Națiunilor iși incheie astazi meciurile din etapa cu numarul 4. Toate partidele sunt liveTEXT pe GSP.ro. Liga A Spania - Anglia 0-2Au marcat: Sterling '16, Rashford '30Urmarește AICI partida liveTEXT Islanda - Elveția 0-0Urmarește AICI partida liveTEXT Liga B Bosnia - Irlanda de Nord 1-0A marcat:…

- Este vorba despre cea mai mare operatiune antiterorista europeana. Exercițiul, care va dura cateva zile, va testa colaborarea, informeaza agenția europeana specializata in represiunea impotriva criminalitații, Europol. Agenția a semnat, de asemenea, un acord de colaborare cu unitațile de poliție…