Stiri pe aceeasi tema

- Mii de candidati au concurat pentru a obtine un loc in facultatile de medicina din Capitala si din tara. Intre timp s-au afisat rezultatele concursului de admitere. La UMF Cluj-Napoca au concurat 1.727 de candidati pentru 650 de locuri la buget si 261 la taxa. La UMF Bucuresti au concurat 3,058 candidati…

- 834 de candidati care vor o cariera la catedra s-au inscris pentru a sustine, in acest an, concursul de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar, numarul inscrisilor pentru titularizare fiind cel mai mare din ultimii ani. Potrivit prof. Alexandra Chirila, inspector scolar adjunct, ...

- Din cei 2.893 de candidați inscriși, doar 2.712 s-au prezentat in salile de examen la toate probele din cadrul Examenului de bacalaureat. Mai departe, din cei prezenți, un numar de 1.064 de candidați au fost respinși, insa din aceștia, doar 209 au fost „respinși cu medie”, adica au media intre 5 și…

- Sute de liceeni vor sa mearga vara la cursuri - s-a întâmplat și anul trecut, se întâmpla și vara asta, la Fundația Calea Victoriei, care organizeaza în iulie și august în București ateliere de vorbire în public, gândire critica, fotografie, mindfulness,…

- Angajatorii fermieri din agricultura, acvacultura și industrie alimentara vor primi stimulente pentru angajarea tinerilor. Au fost adoptate normele de aplicare la Legea 336 din 2018 prin HG 325/2019 privind programul pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și…

- Înscrieri pe ultima suta de metri pentru funcțiile de conducere din PSD. Patru candidați viseaza la postul lasat liber de Liviu Dragnea dupa ce a ajuns la pușcarie: Viorica Dancila, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu și Ecaterina Andronescu.

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, ii cere lui Carmen Dan sa plece de la Ministerul de Interne. Banica ii reproseaza “atitudine fatarnica” fata de oamenii din minister a ministrului si ca a “ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, a postat mai multe mesaje adresate lui Carmen Dan, in care scrie ca a calcat demnitatea politistilor in picioare, i-a umilit si i-a trimis in patrulare in cosciuge cu roti.