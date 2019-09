Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ei vor fi persoane in cautarea unui loc de munca sau persoane care nu au terminat educatia liceala si incearca sa isi gaseasca un drum pe piata muncii. Noul centru educational este pentru adulti cu varste cuprinse intre 25 si 48 de ani si se afla intr-o suburbie din nord-estul Parisului, care…

- Fosta profesoara va preda lectii regulate de franceza la o scoala dintr-o suburbie pariziana.Brigitte Macron le-a declarat jurnalistilor, la deschiderea scolii din Clichy-sous-Bois, ca va avea ceva emotii, dar a adaugat ca este bine "sa fii in actiune".Elevii ei vor fi persoane…

- Expozitia "Toutankhamon: Le Tresor du Pharaon'' (''Tutankhamon: Comoara Faraonului'') de la Paris a primit deja peste 1,3 milioane de vizitatori de la deschiderea in 23 martie, devenind astfel cea mai vizitata expozitie din istoria capitalei franceze, informeaza AFP."Numarul de bilete vandute…

- Expozitia "Toutankhamon: Le Tresor du Pharaon" ("Tutankhamon: Comoara Faraonului") de la Paris a primit deja peste 1,3 milioane de vizitatori de la deschiderea in 23 martie, devenind astfel cea mai vizitata expozitie din istoria capitalei franceze, informeaza AFP.

- Expozitia ''Toutankhamon: Le Tresor du Pharaon'' (''Tutankhamon: Comoara Faraonului'') din Paris a primit deja peste 1,3 milioane de vizitatori de la deschiderea sa, pe 23 martie, devenind astfel cea mai vizitata expozitie din istorie din capitala franceza, relateaza…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina, una dintre cele mai importante si mai inedite sarbatori ale moților, se va desfasura in weekend-ul 20–21 iulie 2019, in centrul comunei Avram Iancu si pe platoul montan de pe Gaina, locul unde manifestarea are loc de sute de ani. TARGUL DE FETE DE PE MUNTELE GAINA…

- Un milion de bilete au fost vandute pana acum pentru expozitia "Toutankhamon: Le Tresor du Pharaon" ("Tutankhamon: Comoara Faraonului") de la Paris, care ar putea depasi o expozitie similara care a atras 1,2 milioane de vizitatori in 1967, au anuntat marti organizatorii, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Un milion de bilete au fost vandute pana acum pentru expozitia "Toutankhamon: Le Tresor du Pharaon" ("Tutankhamon: Comoara Faraonului") de la Paris, care ar putea depasi o expozitie similara care a atras 1,2 milioane de vizitatori