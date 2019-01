Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de polițiștii constanțeni in timp ce depașea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agenților, astfel ca polițiștii i-au suspendat permisul și au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.Potrivit…

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de politistii constanteni in timp ce depasea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agentilor, astfel ca politistii i-au suspendat permisul si au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.

- Politiștii clujeni recomanda tuturor participantilor la trafic sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii din Ilfov au oprit in trafic pe centura municipiului Buzau, luni seara, trei autovehicule in care se aflau sapte barbati, banuiti ca au sustras laptopuri si produse electrocasnice in valoare de aproximativ 50.000 de euro dintr-un tir aflat in mers. „La data de 10 decembrie, politistii Serviciului…

- Procurorul Mihai Laurențiu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia i-a amendat pe doi polițiști care l-au oprit in trafic din cauza ca circula cu viteza și avea ITP-ul expirat. Cei doi agenți de la Rutiera au fost amendați cu cate 5.000 de lei deoarece din cauza lor, procurorul a intarziat…

- Polițiștii timișeni au acționat, pe tot parcursul weekendului, pe toate drumurile din județ dar și in localitați. I-au vizat pe cei care circula cu viteza prea mare dar și pe cei care conduc sub influența alcoolului. Unul dintre cei prinși cu alcoolemie mare a fost un tanar de 26 de ani, mopedist,…

- “Cel în cauza, un barbat de 48 de ani, din Cluj Napoca, a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, ieri, în jurul orei 12:30, pe strada Între Lacuri. Avea o concentratie de 1,70 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizeaza politistii clujeni.

- Aseara, in jurul orei 22.30, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe raza localitatii Boiu Mare. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea si intrucat nu a pastrat distanta laterala suficienta, a acrosat…