Sezonul de schi a fost deschis, in mod oficial, in stațiunea Straja din județul Hunedoara, in prima zi a lui decembrie. Situata in Munții Valcan, Straja ...

- Programul evenimentelor care vor avea loc in municipiul Hunedoara de Ziua Nationala a Romaniei cuprinde o parada militara, o zi a portilor deschise la Castelul Corvinilor, ceremonii, spectacole de muzica populara si focuri de artificii.

Un accident rutier mortal s-a petrecut joi seara, pe Drumul Național 7, la Santuhalm, in zona fabricii de biciclete. „Un barbat in varsta de 76 de ani ...

Bibliotecarul Avram Iancu (42 de ani), din Hunedoara, continua sa uimeasca o lume intreaga. El a reusit o noua performanta: sa ajunga de la Sulina la ....

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Hunedoara, a reușit, miercuri, sa ajunga la Istanbul, in Turcia, dupa ce a parcurs inot cei 680 de kilometri, stabilind, astfel, un nou record, dupa ce reușise sa strabata Dunarea fara costum de neopren.

Patronul unei firme din judetul Hunedoara si-a taiat gatul si s-a injunghiat in burta, la serviciu, fiind gasit in stare grava de angajatii sai

Pana cand vremea mai este, cat de cat, prielnica drumețiilor, județul Hunedoara le poate oferi turiștilor posibilitatea unei incursiuni in ...