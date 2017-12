Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluța (24 de ani) e dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Insa mijlocașul are pe masa o oferta din La Liga, de la Getafe. Gica Craioveanu e sigur ca fotbalistul lui CSU Craiova va pleca in Spania in vara. "Sfatul meu e sa ramana la Craiova, fara discuții. Eu zic ca fotbalul pune pe fiecare…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP.

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP. Angajatii caminului "Sagrado Corazon", din orasul Campo de Criptana (centrul…

- Clientii unui bar din Vilalba, un oras din nord-vestul Spaniei, au castigat impreuna, vineri, suma de 220 de milioane de euro la traditionala loterie organizata de Craciun in aceasta tara, informeaza DPA. "Nici nu pot sa-mi dau seama cat de multi bani inseamna aceasta suma", a declarat…

- Daca tot a renunțat, recent, la taxa de 2 la suta pentru fiecare turist care este cazat in Timișoara și asta doar in urma unor amenințari cu procese, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește nicio taxa sau vreun impozit in 2018. Excepții sunt doar cateva zeci de asociații de…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Procesul intr-unul din cele mai mari scandaluri de coruptie din istoria recenta a Spaniei, pentru o presupusa deturnare a sute de milioane de euro de catre guvernul socialist al regiunii sudice Andaluzia, s-a deschis miercuri la Sevilla, potrivit AFP. Douazeci si doi de fosti inalti oficiali ai celei…

- Ion Tiriac (78 de ani) este cel mai bogat roman, cu o avere estimata la 1,1 miliarde de euro, cu care se afla in Top 10 Forbes. Proprietar al puternicului turneu de la Madrid din 2002, Tiriac a cumparat terenul, situat in Ciudad Real (Spania), de la Gonzalo Hinojosa, proprietarul unuia dintre…

- Presa straina anunta ca Ion Tiriac a facut o investitie foarte mare, de 9 milioane de euro, cheltuiti pe achizitionarea unui teren de 1.500 de hectare, in zona Ciudad Real, Spania. Proprietatea a fost...

- Autoritatile spaniole au anuntat marti ca au confiscat intr-un port circa 6 tone de cocaina, cu o valoare estimata de 210 milioane de euro, una dintre cele mai importante capturi de cocaina din Europa, potrivit Ministerului de Interne spaniol, relateaza AFP.Garda civila si politia de frontiera…

- Leo Messi, 30 de ani, a semnat recent noul contrac cu Barcelona, formație la care va juca pana in 2021. Presa din Spania dezvaluie ca dupa semnarea noului contract, atacantul argentinian va redeveni cel mai bine platit fotbalist din lume. Messi va incasa un salariu 35 de milioane de euro pe an, net,…

- Romania e din nou preferata de turisti. Pana la sfarsitul anului numarul total al acestora ar putea ajunge la 12 milioane, un record dupa 1990. Vin si multi straini, iar printre ei, germanii sunt in top.

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Captura record de heroina in Spania. In portul din orasul Barcelona, politistii au descoperit 331 de kilograme de stupefiante. Valoarea lor, pe piata neagra, este de 120 de milioane de euro. Este cea mai mare captura de heroina din acest secol in Spania.

- Politia Nationala a confiscat, la Barcelona, un total de 331 kilograme de heroina de mare puritate, cea mai importanta captura vizand acest drog realizata intr-o singura operatiune, in acest secol, in Spania, care ar fi servit vanzarii a zece milioane de doze ce valorau, pe piata neagra, aproximativ…

- Poliția Naționala a confiscat, la Barcelona, un total de 331 kilograme de heroina de mare puritate, cea mai importanta captura vizand acest drog realizata intr-o singura operațiune, in acest secol, in Spania, care ar fi servit vanzarii a zece milioane de doze ce valorau, pe piața neagra, aproximativ…

- O femeie și un barbat din comuna Negoi, județul Dolj, au gasit, azi, pe strada, 6.500 de euro și i-au polițitilor, care i-au redat celui care îi pierduse, un barbat din localitate care strânsese acești bani dupa mai multe luni de munca în Spania.

- Argentinianul Lionel Messi, starul lui FC Barcelona, și marele sau rival din campionatul Spaniei, portughezul Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, ar putea deveni coechipieri din sezonul viitor, la echipa franceza Paris Saint-Germain, anunța presa iberica.Dupa ce au platit 222 milioane…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Un calcul al jurnalistilor americani de la „Tennismash” arata ca Simona Halep (Romania) ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online! In schimb, daca ne raportam doar la circuitul WTA, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita…

- Grupul Digi Communications a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri totale de 684 milioane euro, inclusiv pe pietele din Romania si Ungaria, cu 10,8% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net s-a majorat la 44,2 milioane euro, de la 17,8 milioane…

- Jose Mourinho a fost audiat de un tribunal din Madrid, pentru a raspunde la acuzațiile de evaziune fiscala, insumand 3,3 milioane euro. "Am parasit Spania, in 2013, cu convingerea ca situația mea financiara de acolo este perfect legala", a declarat Mourinho, dupa audieri, convins ca acuzele au fost…

- Simona Halep a avut unul dintre cele mai bune sezoane din cariera, ceea ce i-a și adus locul I WTA, pentru prima data in intreaga sa cariera. Citește și: ANALIZA - Cum NU se vor mari pensiile, ca urmare a creșterii salariului mediu brut Sezonul foarte bun s-a resimțit și in plan financiar,…

- Cele doua single-uri lansate de INNA anul acesta “Gimme Gimme” și “Ruleta” au deja peste 100 000 000 de vizualizari. “Gimme Gimme” a ajuns la 100 000 000 de vizualizari in 8 luni de la lansare, in timp ce “Ruleta” are deja 105 000 000 de vizualizari in doar 4 luni. “Ruleta” feat. Erik este prezenta…

- De ani de zile, britanicii sunt in topul strainilor care aleg Spania pentru a-și petrece vacanțele. In 2016 ei au fost in jur de 17,8 milioane, intr-o țara de circa 46 de milioane de locuitori.

- Incasari de 8 milioane de euro pentru vacanțe viitoare Paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revolutie, in conditiile in care agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui numar de 8.500 de clienti, iar pentru perioada 17 octombrie -…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, sustine ca romanii plecati in vacante cu agentia Omnia nu intampina probleme: pentru un grup din Thailanda s-a gasit solutia repatrierii, insa, spune el, multi dintre turisti au reusit sa-si plateasca singuri cazarea. Ministrul sustine ca nu exista in prezent…

- Romania, Bulgaria si Cipru au inregistrat cele mai mari cresteri ale numarului de pasageri transportati pe aeroporturi, in 2016, cele mai aglomerate aeroporturi fiind Heathrow din Londra si Charles de Gaulle din Paris, potrivit unui comunicat al Eurostat publicat miercuri. Cele mai mari…

- In cazul Romaniei, marea majoritate din cei peste 15 milioane de pasageri care au utilizat transportul aerian in 2016, aproximativ 12,3 milioane, au calatorit intra-UE, 1,9 milioane au calatorit in afara UE si doar 895.000 au calatorit in interiorul granitelor. In 2016, cel mai mare numar…

- Croatia marcheaza astazi 26 de ani de independenta, insa sefii turismului tarii au sarbatorit in avans (acum cateva luni) deoarece au anticipat o crestere de 30% a numarului de turisti in 2017. Daca in 2010, peste 9 milioane de persoane au vizitat Croatia, in 2014, s-a ajuns la 11,9 milioane, in timp…

- Guvernul regiunii autonome Catalonia a anuntat, luni, ca 90% dintre catalani s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie, dupa numararea a peste 2,2 milioane de voturi, relateaza site-ul publicatiei El Pais. Rezultatul vine dupa un scrutin marcat…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani au fost chemati duminica la vot, intr-un referendum pentru independenta fata de Spania organizat de autoritatile regiunii, dar Guvernul de la Madrid considera initiativa neconstitutionala, luand deja masuri impotriva desfasurarii plebiscitului. UPDATE…

- Cel mai mare jackpot din istoria loteriilor europene, 167 milioane de lire sterline, poate fi caștigat marți, in Marea Britanie, dupa ce la extragerea de vineri nimeni nu a nimerit toate numerele, scrie BBC News. Daca un jucator norocos primește jackpot-ul de 167 milioane de lire sterline, acesta va…