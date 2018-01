Record de turisti, in 2017, la Salina Turda

Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Corvinilor, record absolut de incasari! Peste 6,2 milioane de lei au intrat, anul trecut, in bugetul municipiului Hunedoara. Banii provin din vanzarea de bilete, dar și din inchirierea spațiilor pentru diverse evenimente.

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul Mediafax . Read More...

- Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP. "Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi…

- Germania a inregistrat vanzari la export fara precedent in anul 2017, subliniaza oficiul national de statistica. Dar motorul s-ar putea gripa in 2018. In timp ce Franta vede cum deficitul sau comercial se adanceste, Germania, asemenea autoturismelor pe care le exporta cu milioanele, tine drumul drept…

- Statiunea Muntele Mic din judetul Caras-Severin a consemnat cea mai aglomerata zi din istoria sa. Astfel , cei mai multi turisti inregistrati pana acum pe Muntele Mic au fost prezenti sambata. Nu mai putin de 2.500 de turisti s-au bucurat de zapada in statiunea montana din judetul Caras-Severin, potrivit…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Sapte turisti de la Balea Lac au trecut in judetul Arges prin tunelul care strabate muntele si au cerut ajutorul salvamontistilor, speriati de cele zece avalanse care au avut loc sambata, numai de la pranz pana in prezent, in sudul tunelului, a declarat pentru AGERPRES seful Salvamont Sibiu, Adrian…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare...

- Inainte de a pleca in vacanta, ne planificam foarte atent traseul si invatam cat mai multe lucruri posibile despre locul pe care il vom vizita. Unii cauta pacea si linistea, insa sunt si turisti care adora senzationalul, motiv pentru care cauta vacante in care sa isi invinga temerile.

- In prima zi a acestui an, polițiștii au dat peste 2.200 de amenzi a caror suma totala s-a ridicat la circa 750.000 de lei, potrivit unui comunicat de presa emis de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).

- In ultimele zile din an, sute de turiști sunt atrași ca un magnet de minunea din adancuri, Salina Turda . Cei mai mulți sunt straini veniți din toate colțurile lumii sa petreaca sarbatorile de iarna in țara noastra, anunța TVR Cluj. Read More...

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere,…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- ADATA anunta lansarea flash drive-ului i-Memory AI720, certificat Apple MFi si echipat cu functia “save as you record”, care-ti permite sa filmezi 4K fara sa ocupi memoria telefonului mobil. Prevazut atat cu conector USB 3.1, dar si Lightning, dispozitivul cu o grosime de 7.5mm poate functiona ca memorie…

- Desi sezonul de schi este de abia la inceput iar partiile au fost luate cu asalt de mii de turisti nu cu mult timp in urma, aproape 40 de oameni s-au accidentat pana acum, se arata intr-o postare pe un site de socializare a Serviciului Public Salvamont din Poiana Brasov. Numarul celor care au avut de…

- Un român de 22 de ani din Marea Britanie a ajuns în atenția presei internaționale dupa ce a furat mai bine de 53 de telefoane mobile în timpul unui concert printr-o metoda inedita.

- Oradea concureaza si anul acesta pentru titlul de „Cel mai frumos Targ de Craciun din Romania“. In perioada 30 noiembrie - 31 decembrie, in Piata Unirii, magia sarbatorilor de iarna este readusa printr-un peisaj de poveste, in jurul bradului de Craciun urmand sa cante artisti precum Stefan Banica Junior…

- Ca societatea de termoficare Colterm grave probleme financiare nu este o noutate. Cu aproximativ 30 de milioane de lei datorie curenta, compania locala de termoficare ar putea sista furnizarea agentului termic daca nu primește bani de la guvern. Colterm a cerut, la inceputul lunii decembrie, 34 de milioane…

- Despagubire record DREPTATE … IN ITALIA Despagubiri record, de peste un milion de euro, decise de un tribunal italian in cazul unui barladean de 38 de ani, ce a fost ranit, in urma unui accident rutier produs in urma cu cinci ani. Cazul a fost facut public in gazetaromaneasca.com, fiind unul de notorietate,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,22%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Romania e din nou preferata de turisti. Pana la sfarsitul anului numarul total al acestora ar putea ajunge la 12 milioane, un record dupa 1990. Vin si multi straini, iar printre ei, germanii sunt in top.

- Captura record de heroina in Spania. In portul din orasul Barcelona, politistii au descoperit 331 de kilograme de stupefiante. Valoarea lor, pe piata neagra, este de 120 de milioane de euro. Este cea mai mare captura de heroina din acest secol in Spania.

- 100 de turisti, blocati in plin viscol, in Bucegi, au fost salvati de echipe din doua judete. Jandarmii si salvamontistii din Prahova si Dambovita i au coborat pe oameni de pe munte, informeaza Digi 24."Peste 100 de turisti au urcat spre Sfinx, in jurul orelor 3 4 dupa amiaza. Iar spre seara au coborat…

- Asociatia Cavalerii Phoenix va invita pe 5 Decembrie la un Concert Caritabil de Craciun pentru copii. Va oferim: – Concerte cu artistii: Chereches Corina, Elisabeta Guzu, Popovici Adina, Adrian Soporan,

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- Aproximativ 4,64 milioane de turisti straini au vizitat in septembrie Grecia si au cheltuit 2,47 miliarde de euro, ambele cifre reprezentand un record, arata datele publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Greek Reporter.

- Cotatia record anterioara a fost inregistrata pe data de 13 noiembrie 2017, cand BNR a anuntat un curs de schimb de 4,6495 de lei pentru un euro. De asemenea, moneda nationala s-a depreciat in fata dolarului american, cursul fiind stabilit de BNR la 3,9650 lei, mai mare cu 2,36 de bani (0,60%),…

- Un numar record de turiști care aleg Romania va fi atins pana la finalul acestui an: peste 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, potrivit lui Adrian Voican, prim vicepresedinte ANAT și presedinte Bibi Touring.

- Aproximativ 3,9 milioane de turiști straini au vizitat in august Marea Britanie și au cheltuit 2,80 miliarde de lire sterline (3,7 miliarde de dolari), ambele cifre reprezentand un record, arata datele preliminare ale Oficiului Național de Statistica (ONS), transmit AP și Reuters. În…

- Miliardarul rus Dimitri Ribolovlev, actionar majoritar al AS Monaco, care a vandut tabloul "Salvator Mundi" pentru 450,3 milioane de dolari, a apreciat ca "in parte, a fost restaurata valoarea colectiei sale de arta", scrie news.ro."Datorita profesionalismului si expertizei casei Christie's,…

- Tabloul „Les Amoureux“, de Marc Chagall, care s-a aflat in colectia aceleiasi familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat marti la New York contra sumei de 28,5 milioane de dolari, un record la casele de licitatie pentru acest artist, potrivit Sotheby's citata de AFP.

- Leul a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro. Cotația record…

- In Rusia este cautat un barbat care a caștigat la loterie jumatate de miliard de ruble, adica peste șapte milioane de euro. Extragerea a fost transmisa la unul dintre posturile de televiziune federale. Premiul este cel mai mare din istoria loteriilor de stat rusești.

- Viena, Koln, Strasbourg, Praga si multe alte orase din Europa se transforma in perioada sarbatorilor de iarna in taramuri de poveste, gratie pietelor de Craciun care atrag anual milioane de vizitatori.

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- In noua luni, politia a ridicat circa 2 mii de arme, dintre care 112 erau deținute ilega. , noteaza NOI.md. Astfel, poliția continua acțiunile de control si supraveghere privind circulatia armelor individuale din posesia persoanelor fizice si juridice, prevenirea incidentelor cu arme, depistarea si…

- De la an la an, acest emirat ne surprinde cu noutatile sale in materie de lifestyle. Pentru cei mici, dar și pentru adulti, noi parcuri de distractii și-au deschis portile de curand și merita un tur, mai ales cand la noi este iarna. Batand record dupa record, intreaga regiune se pregatește pentru Expo…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, in ultimele 48 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic.

- Maluma nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este cel mai apreciat artist al momentului iar hiturile sale vorbesc de la sine! Dar sunteti curiosi cum arata casa vedetei? Va aratam imagini senzationale cu locuinta lui de lux din Los Angeles!

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook dupa declarațiile ministrului Agriculturii. ”Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri? Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului ministru Daea, ar trebui…

- Situatie (probabil) rarisima in Romania si, in acelasi timp, revoltatoare. De fapt, este un exemplu tipic de „treaba romaneasca”, pe fondul unei legislatii stupide. Astfel, in curtea CSS 1 Constanta zace, de mai bine de un an (mai exact, din iunie 2016, cand Ministerul Educatiei a facut investitia),…

- Economia Romaniei ar urma sa creasca peste potential in 2017 si in 2018, a estimat Banca Mondiala (BM), conform celei mai recente actualizari a raportului Economie regionala, migratie si mobilitate in Europa si Asia Centrala."PIB-ul va creste probabil cu 5,5% in acest an, datorita masurilor…

- Trei turiști au fost uitați și inchiși din greșeala, de paznicul unuia dintre obiectivele simbol ale Sibiului, Turnul Sfatului, iar oamenii speriați cand s-au trezit singuri, in intuneric, au sunat la 112 și au cerut ajutorul, potrivit Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) din…

- -venituri de mii de euro pentru fermierii care au pariat pe sfecla Deși sfecla de zahar este printre cele mai profitabile culturi agricole, dar și cea mai mult subvenționata de stat, extrem de puțini fermieri bacauani o mai cultiva in prezent. Și asta deși, inainte de ’90, in tot județul, existau peste…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut, in primele opt luni ale anului cu aproape 1,6 miliarde de euro, potrivit unui raport al Bancii Natioanale. In traducere, asta inseamna ca, desi avansul PIB este cel mai mare din UE, nu s-a resimtit in buzunarele romanilor, nici in incasari mai mari la buget,…

- Peste 600 de participanti, aproape dublu decat estimau organizatorii, s-au inscris la prima editie a „Crosului Sperantei”, un eveniment caritabil programat duminica, 15 octombrie, la Blaj. Dintre acestia, 400 de concurenti sunt copii, care vor alerga in cele patru curse rezervate lor. Organizatorii…

- Gigantul american Samsung a facut publice estimarile pentru al treilea trimestru al anului, fiind asteptat un record in ceea ce priveste profitul. Cei de la Samsung se aşteaptă ca în al treilea trimestru al acestui an să obţină un profit de 14,5 trilioane de won (aproximativ…