- Noi recorduri de temperatura au fost stabilite sambata in Franta, in special cu o valoare de 27,2 grade Celsius inregistrata la Paris, unde nu a mai fost atat de cald in aceasta perioada a anului din 1921, a anuntat un specialist de la Meteo-France, citat de AFP și Agerpres.

- Bucurestiul este pe primul loc in Europa la viteza de crestere a temperaturii medii anuale. Analiza a fost facuta pe date din aproape 560 de orase europene. Capitala Romaniei se afla pe locul 3 in topul oraselor cu cea mai importanta schimbare de temperatura. Temperatura in București a crescut cu 1,4…

- Atat in Romania, cat si in restul lumii, temperaturile au crescut drastic in ultimele decenii, trecand din ce in ce mai multe ori de limita suportata de corpul uman, mai exact 32 grade Celsius, in principal din cauza modificarilor climatice provocate de om. In prezent, in Bucuresti se…

- Romanii isi manifesta in cea mai mare masura preferinta pentru o camera de dormit calduroasa, 94% dintre cei chestionati recunoscand ca dorm cel mai bine la temperaturi de peste 20 de grade Celsius, conform unui studiu realizat la nivel european, remis miercuri AGERPRES. Un dormitor calduros…

