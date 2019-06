Stiri pe aceeasi tema

- In sudul Frantei au fost inregistrate temperaturi record. Termometrele au indicat 45,1 de grade Celsius, valori fara precedent pentru regiunea Carpentras. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile ar putea creste si mai mult.

- Vineri, 28 iunie, Franta a inregistrat cea mai mare temperatura de cand au inceput sa se ia masuratori! Europa se confrunta, in continuare, un valul de canicula. Francezii au batut recordul de 44,1 grade Celsius.

- Franta continentala a inregistrat cea mai mare temperatura de cand au inceput sa se ia masuratori, in timp ce Europa continua sa infrunte un val sufocant de caldura, scrie The Guardian.

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP, conform Agerpres.Citește…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…

- Pe 8 iunie, temperatura la umbra a fost de 52,2 grade Celsius, iar la soare, de 63 de grade Celsius. Autoritatile locale se asteapta ca temperaturile sa mai creasca, avand in vedere ca vara incepe oficial pe 21 iunie. Potrivit specialistilor WMO, cele mai mari temperaturi inregistrate vreodata pe Terra…

- Cea mai mare temperatura la nivel mondial a fost inregistrata in Kuweit, 63 de grade Celsius la soare, potrivit autoritaților locale, insa cifrele trebuie sa fie confirmate de specialiștii World Meteorological Organisation (WMO), potrivit MEDIAFAX.Potrivit cotidianului local Al Qabas, pe 8…