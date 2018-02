Record de pierderi pentru armata turcă în ofensiva de la Afrin Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza DPA. Potrivit mai multor comunicate ale militarilor, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti. Bilantul mortilor ii include si pe cei doi dintr-un elicopter pe care militiile kurde YPG sustin ca l-au doborat. Premierul turc Binali Yildirim a anuntat presa despre prabusirea elicopterului, dar a declarat ca inca nu exista dovezi clare ca ar fi fost provocata de o "interventie externa". Operatiunea turca din provincia siriana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

