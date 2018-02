Record de nepopularitate pentru Emmanuel Macron in februarie

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron s-a intors acasa cu o gaina de la Targul Fermierilor francezi. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost prezent, sambata, la Targul Anual al Fermierilor francezi. De altfel, oamenii prezenți s-au aratat nemulțumiți de reforma sectorului in care lucreaza ei, iar Macron a fost nevoit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency…

- Dupa ce a bulversat esichierul politic francez, este Emmanuel Macron in stare sa redeseneze harta politica a Uniunii Europene? Multi din PPE (dreapta europeana) se indoiesc, PPE se vede invingatorul linistit al europenelor din 2019, dar fara a fi majoritar. Cu atat mai mult cu cat pana acum presedintele…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Doi soldati francezi au fost ucisi miercuri intr-un atac cu bomba in Mali, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, informeaza dpa. Vehiculul blindat cu care se deplasau soldatii a fost lovit de o bomba artizanala, a precizat Palatul Elysee, conform Agerpres.Franta a desfasurat aproximativ…

- Partidul condus de Victor Ponta și Daniel Contantin, Pro Romania, a capatat identitate juridica, iar de acum incolo mai urmeaza o serie de pași procedurali și aceasta mișcare va deveni partid cu acte in regula. Citește și: Victor Ponta și Daniel Constantin au dat LOVITURA cu Pro Romania…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea crearii de liste transnationale la viitoarele alegeri europene, sustinuta in special de presedintele francez, Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Vif. Si EUObserver considera "Listele transnationale…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Pablo Llarena, judecator al Curtii Supreme spaniole, a respins cererea Procurorului General de a emite un mandat european de arestare impotriva fostului presedinte al Generalitat, Carles Puigdemont, potrivit Rador care citeaza Rai News si Le Soir.

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Emmanuel Macron, da un mesaj nu tocmai linistitor in ceea ce priveste iesirea din UE a Frantei. Declaratia a fost facuta cu ocazia unui interviu difuzat de postul BBC, unde recunoaste ca poporul francez ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Coreea de Nord a estimat marti ca o recenta postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care se lauda ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", "latratul unui caine turbat", potrivit Rador care citeaza Le Soir.

- Televiziunea publica rusa Russia Today (RT) s-a plans luni ca a fost respinsa de Palatul Elysee, afirmand ca jurnalistilor postului sau in limba franceza li s-a refuzat acreditarea de catre presedintia franceza de doua ori intr-o saptamana, informeaza AFP. Aceasta declaratie intervine in conditiile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- "Foc si furie": rareori o carte isi va fi tinut promisiunea din titlu ca cea a lui Michael Wolff, care descrie in amanuntime functionarea Casei Albe si a celui de-al 45-lea locatar al sau. Paradoxal, rareori o ancheta privind functionarea unui presedinte american a parut atat de putin necesara. Clasicii…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Dupa Brexit, statul britanic isi va lua sarcina, timp de cativa ani, sa plateasca agricultorilor subventii platite pana acum de UE, pana la crearea unui nou sistem national, a dat asigurari joi ministrul agriculturii. Agricultorii britanici primesc in fiecare an aproape 3 miliarde de lire (3,34 miliarde…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…

- Anul 2017 a fost unul turbulent in ce priveste negocierile pentru Brexit, iar 2018 nu pare sa se contureze diferit din acest punct de vedere. Care sunt, in acest caz, principalele provocari pentru lunile care urmeaza - se intreaba Euronews , citat de Rador. Prim-ministrul britanic a declarat in mesajul…

- Emmanuel Macron si Papa Francisc au fost desemnati, la egalitate, ”personalitatile anului 2017” de un francez din trei, potrivit unui sondaj Ifop pentru Paris Match, scrie AFP, conform news.ro.Dintr-o lista de opt personalitati prezentate in vederea desemnarii ”barbatului sau femeii anului”,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron, informeaza presa Federatia franceza de handbal (FFH), pe contul sau de Twitter. Seful statului…

- Mai multe asociatii pentru apararea drepturilor omului au denuntat luni ceea ce considera a fi vointa autoritatilor franceze de a lansa un "control generalizat al persoanelor straine" cu scopul de a "le identifica si de a le examina fortat dreptul de sedere in Franta", transmite…

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Procesul secesionist din Catalonia a fost un "episod de lipsa de loialitate" fata de catalanii insisi, caci promotorii sai stiau ca nu este viabil, a declarat luni vicepresedintele guvernului conservator spaniol, potrivit Rador care citeaza Le Soir. Alianta Catalonia in comun-Podemos propune un "pact…

- Ingerintele unor grupuri precum Anonymous si propagarea de stiri false, principalele ingrijorari ale serviciilor de securitate in privinta alegerilor catalane, potrivit Rador care citeaza El Pais . Fostul presedinte demis Carles Puigdemont a anuntat marti ca "ar risca" sa se intoarca in Spania daca…

- Telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018, a anunțat ministrul educației naționale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, potrivit Hotnews.ro.

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Carles Puigdemont, presedintele catalan destituit, a participat sambata seara la emisiunea Nuit du Standaard. Cu aceasta ocazie, el a fost chestionat de mai multi jurnalisti cu privire la situatia actuala din Catalonia. "Ce s-ar schimba concret pentru cetatenii catalani in cazul in care regiunea ar…

- Partidele independentiste catalane care au incercat sa faca secesiune de Spania ar pierde majoritatea absoluta a mandatelor din parlamentul regional la alegerile din 21 decembrie, potrivit unui sondaj realizat pe un mare esantion si dat publicitatii luni, potrivit Rador care citeaza Le Soir.

- Șeful statului francez Emmanuel Macron va dejuna simbata cu fostul președinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franța, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP. Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla simbata la Paris unde urmeaza…

