Record de mașini FURATE descoperite la graniță Cel mai des, acestea sunt aduse in tara prin vest, pe la punctele de trecere din Petea si Nadlac. Cei implicati in furtul masinilor sunt romani, dar si albanezi, austrieci, belgieni, danezi, francezi sau germani. Scuza soferilor in fata politistilor de frontiera este ca nu stiau ca masina pe care o conduceau era furata. Unii au recunoscut ca au primit bani, pana la 500 de euro, ca sa aduca masina in tara. Toti cei implicati in traficul cu autoturisme au dosar penal, iar masinile se afla acum in parcul auto al Politiei de Frontiera pana la decizii definitive ale instantei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

