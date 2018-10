Record de goluri în Liga Desavoia Liga 1 Ac Luciano vs Fc Marti 6-1, Dortmund vs Alfa United 2-1, Flamura Rosie vs Black Warriors 19-0 (1?), Simco vs Sistema 3-4, DIM Parneava vs Fc Ergad 1-4, Napoli vs Fc Premiere 1-3, Gloria Bujac vs Old Friends 9-1, Conceptline vs Yazaki 2-3, Takata Centuri vs Acm Arad 10-3. Clasament: 1-2.Premiere si Luciano 21p, 3.Ergad 16p, 4.Parneava 15p, 5.Flamura Rosie 14p, 6-9.Alfa United, Takata Centuri, Sistema si Dortmund 12p, 10.Yazaki 9p, 11-12.Napoli si Bujac 8p, 13-14.Simco si Conceptline 7p, 15.Acm 4p, 16.Old Friends 3p, 17-18.Marti si Black Warriors 1p. Liga 2 Real… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

