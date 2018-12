Record de gaze naturale rusesti in Europa, pentru al treilea an consecutiv Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom.



Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 3,4% pana la 201 miliarde metri cubi, informeaza AFP.



"Dupa cum vedem, cererea pentru gazele naturale rusesti creste.

Sursa articol si foto: business24.ro

