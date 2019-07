Stiri pe aceeasi tema

- Europa se topește! Au fost doborate toate recordurile de temperatura in Germania, Belgia, Olanda, Franța și Marea Britanie. La Paris s-au inregistrat astazi peste 42 de grade Celsius, o premiera absoluta in istoria capitalei franceze.

- Valul de caldura care afecteaza Europa continua, la Paris fiind inregistrata cea mai ridicata temperatura de cand au fost introduse masuratorile iar un record similar a fost inregistrat si in Olanda, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica…

- Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale, pe fundalul valului de canicula care a cuprins mare parte din Europa, informeaza AFP si DPA. In Belgia, a fost inregistrata miercuri…

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat cea mai ridicata temperatura de cand exista astfel de masuratori, in contextul unui val de caldura care a cuprins vestul Europei, relateaza news.ro.Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste…

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Timp de trei zile, va fi canicula in Romania. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone. Spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reveni la normal, insa va ramane calduroasa in mare parte din regiuni. Valul…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

