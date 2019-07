Stiri pe aceeasi tema

- "Este fara precedent din punct de vedere statistic, este unul dintre sutele si sutele de recorduri doborate de incalzirea globala", a precizat pentru AFP Armel Castellan, meteorolog in cadrul Ministerului canadian al Mediului. Alert este o baza militara permanenta stabilita pe paralela 82, care serveste…

- Franța și-a înregistrat cea mai înalta temperatura de vineri, pe masura ce Europa continentala continua sa se lupte cu un val de caldura intens, scrie CNN. Mercurul a ajuns la 45,1 grade Celsius (113,2 grade Fahrenheit) chiar înainte de ora 15 ora locala din Villevieille, în…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la…

- Autoritațile feroviare indiene au anunțat, marți, ca patru pasageri ai unui tren au murit din cauza caldurii extreme in nordul Indiei, acolo unde temperaturile ating cu regularitate valori cuprinse intre 45 si 50 de grade Celsius, potrivit AFP. Cei patru pasageri s-au imbarcat luni dupa-amiaza la Agra,…

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert,…