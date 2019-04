Record de audienţă pentru ''Game of Thrones'' - 17,4 milioane de americani au urmărit debutul sezonului final (HBO) Aproximativ 17,4 milioane de americani au urmarit primul episod din sezonul final al serialului ''Game of Thrones'', un record de audienta pentru saga medievala, a anuntat luni postul de televiziune HBO, potrivit Reuters. Conform HBO, audientele inregistrate duminica de postul de televiziune american impreuna cu numarul celor care au urmarit serialul pe aplicatiile HBO GO si HBO NOW au depasit recordul precedent de telespectatori, respectiv 16,9 milioane, inregistrat in timpul ultimului episod al celui de-al saptelea sezon, difuzat in urma cu doi ani. Pe retelele de socializare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalogata drept evenimentul de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 din „Game of Thrones” a avut loc ieri, 14 aprilie, ultima poveste a stagiunii. Ultima serie a celui mai scump, premiat și piratat serial...

- Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8 milioane de urmaritori a fost audienta medie pentru Sezonul 7 „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor). De altfel, audienta „Game of Thrones” a crescut de la sezon la sezon: Sezonul 1 – 9,3 milioane; Sezonul…

- Rezultatele partiale dupa numararea a 95% din voturile indica obtinerea a cate 35 de locuri atat de catre Partidul Likud al premierului Netanyahu cat si de catre coalitia Albastru-Alb a principalului sau rival Benny Gantz, conform informatiilor publicate pe site-ul Knesset-ului (parlamentul israelian)…

- In trailer apare Arya Stark (interpretata de Maisie Williams) care alearga pentru viata ei. "Cunosc moartea, are multe fete. Astept cu nerabdare sa o vad pe aceasta", spune Arya amenintator. Apar armate care se pregatesc pentru batalie si Sansa Stark (Sophie Turner) priveste la dragonii care zboara…

- Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, VLAD a inregistrat 9.7 puncte de rating si 24.0% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obtinut 7.1 puncte de rating si 17.5% share, scrie news.ro. Pe intreaga durata de difuzare, la nivel…

- Cea de-a 91-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica, la Los Angeles, a inregistrat o creștere a audienței de 12% fața de ceremonia din 2018, potrivit cifrelor furnizate de compania Nielsen, raportate de postul TV ABC (Disney), care a difuzat evenimentul, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Astfel,…

- Circa 40 milioane de persoane au urmarit in China, prin intermediul platformelor online de televiziune, debutul atacantului Wu Lei la Espanyol, in meciul disputat la Villarreal (2-2), pe 3 februarie in La Liga, conform datelor date publicitatii de clubul catalan de fotbal, scrie agerpres.

- Circa 40 milioane de persoane au urmarit in China, prin intermediul platformelor online de televiziune, debutul atacantului Wu Lei la Espanyol, in meciul disputat la Villarreal (2-2), pe 3 februarie in La Liga, conform datelor date publicitatii de clubul catalan de fotbal. Wu Lei, cel mai bun fotbalist…