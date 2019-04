Record absolut pentru Avengers: Endgame, primul film care depaseste bariera de 1 miliard de dolari pe weekend

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Goia, ambasadorul Romaniei in Pakistan, a avut discutii cu Zulfikar Bukhari, asistent principal al premierului de la Islamabad in problemele pakistanezilor de pretutindeni, despre aducerea de muncitori in Romania. Conform unui comunicat de presa, cei doi au discutat despre exportul…

- Compania americana de ridesharing Uber Technologies Inc a decis sa incerce sa vanda actiuni de 10 miliarde dolari cu prilejul unei operatiuni de cotare publica initiala (IPO), urmand sa anunte in mod public joi inregistrarea ofertei, au declarat marti pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.…

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand la 500 de dolari bucata

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA. "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va…

- Cheltuielile de aparare ale Romaniei s-au ridicat la 1,92% din PIB in 2018, usor sub tinta de 2% asumata, potrivit estimarilor NATO.Romania se afla astfel pe locul opt in cadrul aliantei, in ceea ce priveste nivelul resurselor bugetare alocate Armatei, reiese dintr-un raport publicat joi de…

- Romania nu foloseste echipamente de la grupul chinez Huawei in infrastructura aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), precizeaza institutia pentru agentia Reuters. Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din…

- Statele Unite au reafirmat miercuri ca sanctiunile pe care le-au impus Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Moscova va "preda controlul Crimeei Ucrainei", la aproape cinci ani de la anexarea peninsulei, relateaza AFP. "In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre…

- Guvernul adopta azi bugetul pe 2018, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern, precizand ca proiectul a fost intens dezbatut si s-a avut in vedere sustinerea a 3 piloni importanti de activitate: Sanatatea, Educatia si Investitiile. Asadar, Dancila spune ca Sanatatea…