- La finalul ședinței de astazi a Consiliului Județean Suceava, ultima din 2018, președintele Gheorghe Flutur le-a mulțumit colegilor pentru colaborare. El a ciocnit o cupa de șampanie cu aceștia și a mincat o felie de cozonac. Președintele Flutur a spus ca, in An Centenar, CJ Suceava a dat dovada de…

- Pe fondul unui joc bun al României, în prima repriza a partidei cu Germania la Campionatul European de Handbal din Franta, Cristina Neagu a devenit golgheterul all-time al competitiei.

- Mai multe documente din vremea lui Ștefan cel Mare sunt pastrate in biroul Directorului Arhivelor Naționale Suceava, Doina Iavni. Aceasta decizie radicala a fost luata din cauza ca in cladire este frig, in condițiile in care centrala termica funcționeaza doar pe perioada orelor de program dupa ce al…

- O placa omagiala dedicata Centenarului Unirii Bucovinei cu Romania a fost dezvelita astazi la Spitalul Județean. Placa omagiala va fi amplasata pe viitoarea cladire a noului ambulatoriu de specialitate al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. La dezvelirea placii omagiale au fost prezenți…

- Preșcolarii și elevii din clasele I-VIII din unitațile de invațamant din județul Suceava ar putea primi lapte și corn in ultimele cinci zile de școala din anul 2018. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, dupa ce un consilier PSD s-a interesat de stadiul…

- Consilierii județeni suceveni au primit medalia jubiliara „Bucovina 100”. Inmanarea medaliilor a avut loc la finalul ședinței de astazi a Consiliului Județean Suceava. Dupa epuizarea ordinii de zi, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis consilierilor ca „vremurile au facut ca ca și…

- Presedintele regiunii germane Schwaben, Jurgen Reichert, a primit, astazi, o diploma de excelenta din partea Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava. Diploma i-a fost acordata de rectorul universitatii, Valentin Popa, in numele intregii comunitati academice sucevene. Festivitatea a avut loc in sala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este așteptat, miercuri, 31 octombrie a.c., la Suceava. Anunțul a fost facut sambata, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la ceremonia de dezvelire a bustului unionistului bucovinean Iancu Flondor. Flutur a spus ca a fost informat ...