Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șoferi au fost prinși de polițiști in trafic, in Alba, bauți la volan, fara permise de conducere sau cu auto neinmatriculate. La data de 16 noiembrie 2018, in jurul orei 18.30, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe raza municipiului Sebes, au oprit, pentru control, un…

- Weekend cu… alcool pe sosele judetului! Soferi de toate varstele prinsi bauti la volan. Sunt cercetati de politisti * Duminica, 4 noiembrie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Sancel, au depistat pe un barbat de 64 de ani, din…

- Doi barbati, de 26 si 37 de ani, sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce au fost surprinsi in trafic sub influenta alcoolului de catre politistii rutieri.

- Doi barbati, unul din Galati si unul din Tecuci, sunt cercetati pentru conducere a unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce politistii i-au depistat in trafic in stare avansata de ebrietate.

- Unele persoane nu par a se gandi la tragediile pe care pot provoca. Este și cazul a trei tineri care s-au urcat la volan sub influența alcoolui. Unul dintre ei a refuzat prelevarea de mostre biologice.

- La data de 30 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu-Jiu au depistat in trafic un tanar de 28 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79 Draguțești, avand o concentrație de 0.42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Și polițiști din cadrul Serviciului…

- 17 accidente rutiere, sodate cu 1 persoana decedata si 28 de raniti, au avut loc in acest weekend pe drumurile nationale.Potrivit inspectorilor de patrulare, in perioada vizata au fost depistate 2.800 de incalcari ale Regulamentului circulatiei rutiere, dintre care 1.

- Politistii au intervenit, in perioada 21 – 23 septembrie, la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 68 de infractiuni si au aplicat peste 700 de sanctiuni contraventionale, pentru faptele antisociale constatate.