Reconstrucție Notre Dame. PSG a vândut 1.000 de tricouri dedicate catedralei în mai puţin de o jumătate de oră Clubul de fotbal a anunțat pe contul de twitter ca ''veniturile urmeaza sa fie donate unor asociatii legate de pompieri '500 pe Internet, 250 in Megastore si 250 pe Champs. Va multumim pentru solidaritatea voastra', a adaugat PSG. Tricouri omagiale, purtate de jucatorii lui PSG omagiale, purtate de jucatorii lui PSG Echipa lui Neymar a purtat acest tricou omagial, pe care era imprimata imaginea edificiului parizian, in locul numelui sponsorului oficial, duminica seara, la meciul cu AS Monaco (3-1), la finalul caruia PSG si-a asigurat al optulea titlu de campioana a Frantei din istoria sa. Pe spate, in locul numelui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

