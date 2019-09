Stiri pe aceeasi tema

- Incatușat și flancat de forțele de ordine, Gheorghe Dinca reface astazi traseul pe care l-a avut in curtea și casa lui din Caracal in ziua și noaptea cand a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. In momentul in care a fost scos din mașina, familia Luizei Melencu și mai mulți vecini au incercat sa se apropie…

- Gheorghe Dinca a fost dus, luni, la locuința lui din Caracal, pentru reconstruirea faptelor. Odata ajuns in fața curții in care Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu ar fi fost ucise, principalul suspect al crimelor a fost aparat cu mascații de furia oamenilor. Mai mulți oameni s-au adunat astazi langa…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, participa, luni, la reconstituirea efectuata de anchetatori, el fiind dus la Dobrosloveni si Caracal, unde se reconstituie traseul acestuia si al Alexandrei din ziua de 24 iulie, cand fata a disparut. Dinca…

- A trecut mai bine de o luna de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Cazul crimelor din Caracal este cel mai grav din cate s-au petrecut in țara noastra, in ultimii zeci de ani.

- Contradicții in ancheta crimelor din Caracal au fost semnalate de avocatul familiei uneia dintre fetele despre care Gheorghe. Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susține ca afirmațiile lui Gheorghe Dinca cum ca le-ar fi ars pe cele doua fete in butoi nu se potrivesc cu probele administrate pana in…

- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse din ancheta, se pare ca acesta le-a marturisit oamenilor legii ca pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu le-a ucis in mod similar.