- O secvența de aproximativ un minut modeleaza cronologia și circumstanțele in care a fost doborat avionul Il-20 rusesc. Este aratata locația unei nave franceze, cea a avionului rusesc și a patru avioane de lupta israeliene la momentul tragediei.

- O delegație israeliana, condusa de comandantul forțelor aeriene israeliene, Amikam Norkin, va merge la Moscova pentru a prezenta detaliile investigației israeliene in legatura cu gravul incident legat de avionul Il-20 rusesc, doborat luni, in Siria.

- Doborarea aparatului IL-20 M care desfașura o misiune de recunoaștere in Siria a tensionat relațiile din zona. Potrivit publicației Times of Israel, militarii sirieni care au tras asupra avionului militar...

- Seful fortelor antiaeriene ale Israelului, Amikam Norkin, va prezenta joi la Moscova concluziile legate de incidentul in care un avion militar rus a fost doborat pe coasta Siriei, a anuntat armata israeliana, potrivit Reuters.

- Vladimir BogatA¢riov, expert militar, general, maior A®n rezervAƒ al ForE›elor Armate ale FederaE›iei Ruse, a comentat pentru Sputnik catastrofa aviaticAƒ din Siria A®n care a fost implicat un avion rusesc IL-20.

- Avionul rusesc care a disparut de pe radare in apropierea coastelor siriene a fost doborat de fortele regimului de la Damasc, au anuntat autoritatile de la Moscova, care atribuie insa Israelului responsabilitatea pentru incident. Ministerul rus al Apararii a declarat ca avionul rus de spionaj radioelectronic,…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- In noaptea de 18 septembrie, o aeronava de recunoaștere ruseasca a fost doborata in Siria, 15 militari ruși fiind uciși. Avionul a fost doborat de forțele de aparare aeriana ale Siriei, cu toate acestea Rusia acuza Israelul, doar pentru ca avioanele sale au atacat Siria in acea noapte. Incidentul cu…